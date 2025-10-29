El senador de Pitiusas pide que el Estado siga financiando el transporte público en Baleares

IBIZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha presentado una enmienda a la Propuesta de Ley de Movilidad Sostenible para que el Estado siga financiando el transporte público en Baleares.

En un comunicado, el senador ha explicado que propone que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en colaboración con Baleares y Canarias, "promueva los instrumentos de cooperación necesarios para garantizar un régimen económico de carácter estable y permanente que posibilite la gratuidad de los abonos de transporte y títulos multiviajes del transporte público colectivo terrestre en estos territorios en atención a su condición insular, en el marco de las medidas de financiación estatal previstas en la ley".

Ferrer ha reclamado mantener el descuento del 100 por cien en el precio del transporte público terrestre para 2026 puesto que ha considerado "indispensable continuar financiando el transporte público en las Islas como una medida para potenciar su uso e intentar reducir los desplazamientos privados avanzando hacia una movilidad más sostenible".

La gratuidad, ha añadido, debe ir acompañada de una mejora del servicio, que actualmente "tiene muchas carencias". "Uno de los problemas más graves que tenemos en Ibiza en el ámbito de la movilidad es el exceso de vehículos privados, una situación que empeora durante la temporada. Las instituciones deben apostar seriamente por el transporte público, garantizando un servicio atractivo para la ciudadanía y que suponga una alternativa real al vehículo", ha dicho.

El senador ha presentado otra enmienda para que la nueva filial de Aena, que gestionará los aeropuertos de Baleares, cuente con la máxima representatividad por parte de la Comunidad Autónoma.