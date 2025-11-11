Sergio Nasarre, catedrático: "Si no dejas comprar vivienda a los pobres lo hacen por ellos los fondos y los extranjeros"

El catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre interviene en la inauguración de las jornadas 'El futuro de la vivienda. Nuevas soluciones en Baleares'. - EUROPA PRESS

El catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre ha alertado que la pérdida de propietarios de vivienda en España, de cerca del 7% desde 2007, provocará un aumento de las desigualdades sociales.

Nasarre ha dado arranque la tarde de este martes a las jornadas 'El futuro de la vivienda. Nuevas soluciones en Baleares', organizadas por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, con la ponencia 'Éxitos y fracasos en la política de vivienda'.

El catedrático, autor de libros como 'Los años de la crisis de la vivienda', ha mostrado a lo largo de su intervención multitud de datos que ha recopilado de diferentes informes y estudios para explicar la crisis del acceso a la vivienda. Entre ellos, la reducción del 7% del número de propietarios en España desde 2007 hasta situarse en cerca del 73%, lo que ha advertido que incrementará la desigualdad social.

"La propiedad privada no desaparece, no. Y si no dejas comprar a los pobres otros compran por ellos, como los grandes patrimonios, los fondos o los extranjeros. ¿Por qué? Porque pueden comprar", ha subrayado.

Eso repercute en una mayor concentración de la vivienda que no es causa sino consecuencia de las políticas desarrolladas a lo largo de los últimos años, ha sostenido Nasarre.

El catedrático ha alertado que en los países nórdicos y del norte de Europa, donde las tasas de propietarios tradicionalmente han sido más reducidas, son más desiguales que los del sur y el Báltico, con mayor número de familias que tienen una vivienda en propiedad.

"¿Entonces, es buena noticia que hayamos bajado siete puntos en la tasa de propietarios de vivienda? Es horrible, porque estamos aumentado la desigualdad de las familias. Nos acercamos a tasas que han fracasado", ha apuntado.

A la vez que en España han ido bajando las tasas, ha proseguido el experto, los precios de la vivienda han ido subiendo de forma progresiva desde la ley de 2013 y hasta la de 2023.

"Si la tasa de propiedad baja y los precios suben... No hagan más leyes, por favor", ha exhortado Nasarre.

El catedrático también ha puesto sobre la mesa algunos datos que vienen a explicar los problemas del acceso a la vivienda, como que el 11% de los compradores son personas jurídicas o que el 14% son extranjeros, una cifra que en Baleares asciende hasta el 31%.

LOS FALLOS DEL CONTROL DEL ALQUILER

Una situación similar se da en el mercado del alquiler, ha incidido, dado que "con dada ley el precio va para arriba y la oferta para abajo". "Por lo tanto, la tensión va para arriba", ha matizado.

Nasarre se ha basado en un profuso estudio del académico Konstantin Kholodilin para explicar las consecuencias que tienen las políticas del control sobre los precios del alquiler.

De todas las derivadas identificadas por este, ha señalado, solo una es positiva, la reducción de los precios de la vivienda.

El resto son negativas, como la reducción de la movilidad laboral, el aumento de la tasa de vivienda en propiedad --"es bueno depende de quién compre, y no compra quien debería", ha apostillado--, menos construcción, deterioro de las viviendas bajo control de la renta, reducción de la oferta del alquiler o incremento de los precios en las poblaciones que no limitan los alquileres.

En Catalunya, donde se han topado los precios del alquiler en virtud de la ley estatal de vivienda, "se han dado todos los efectos menos el que era bueno, porque ni siquiera ha bajado la renta".

"No ha bajado el precio del alquiler sino que se alquilan pisos más pequeños y, por lo tanto, más baratos", ha valorado el catedrático.

LA TURISTIFICACIÓN Y LA OCUPACIÓN

Nasarre ha considerado que sobre el fenómeno de la turistificación hay "mucha propaganda" pero pocos estudios académicos que demuestren su "impacto sobre los precios" de la vivienda.

Acerca de la ocupación de viviendas, ha sostenido que los artículos 10 y 11 de la ley estatal de vivienda --que hacen referencia a las segundas residencias-- "legitima" estos delitos.

"¿Por qué? Porque si un piso vacío lo estás usando para especula o para tener un negocio, según la función social de la propiedad es más legítimo que una persona que lo necesite para vivir entre allí", ha argumentado.

A su parecer, estos artículos son inconstitucionales, aunque ha lamentado que ninguno de lo recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra esta normativa se refieran a ellos y, por lo tanto, no ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto.

"CAMINAMOS POR LA SENDA CORRECTA"

En la inauguración de las jornadas, que ha tenido en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib), han estado presentes el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, y el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo.

Reynés, durante su intervención inaugural, ha reconocido que el acceso a la vivienda, como sucede en buena parte de España y de Europa, es "el principal problema" al que se enfrenta la ciudadanía.

Los problemas, ha apuntado, derivan de multitud de cuestiones como el aumento de la demanda asociada al incremento poblacional, a los elevados costes de producción, a la "repercusión" del alquiler turístico o a la "falta de políticas efectivas en anteriores legislaturas".

"Desde que gobernamos nuestro objetivo no ha sido otra que buscar medidas para encontrar más viviendas asequibles para los residentes", ha asegurado el director general.

Fidalgo ha coincidido en el diagnóstico y ha alertado de que el reto de la vivienda, en Palma, es uno "de carácter estructural".

"Crecemos más de prisa de lo que se ha venido planificando hasta la fecha y el acceso a la vivienda, por circunstancias ampliamente debatidas, se ha vuelto difícil y la gestión pública necesita dar un salto de eficacia", ha sostenido.

El crecimiento poblacional, que en 2040 podría llevar a la capital balear hasta los 500.000 habitantes, "exige una previsión y planificación realista" ante el consecuente aumento de la demanda y de la "presión sobre el suelo".

"El verdadero reto no es crecer sino no planificar y no hacerlo a la altura de nuestro crecimiento real", ha insistido el regidor.

Aunque ha señalado a la "concentración" de viviendas unifamiliares o de alto estanding y a los elevados precios tanto para la compra como para el alquiler como algunos de los causantes de la crisis habitacional, Fidalgo ha puesto en valor las medidas puestas en marcha tanto desde el Ayuntamiento como el Govern.

"Hemos pasado de hablar de vivienda a empezar a hacer vivienda. Sinceramente, caminamos por la senda correcta. No nos pongamos límites ni temamos fracasar. Hay que seguir perseverando", ha sentenciado.

La vicedecana del Icaib, Carmen López, ha advertido de algunas de las derivadas de la crisis de la vivienda que se encuentran los abogados, como dirimir la custodia de los hijos en los procesos de divorcio cuyos adultos no pueden disponer de una vivienda cada uno.

También ha puesto el foco sobre los casos de ocupación y sus efectos tanto sobre quienes no pueden acceder a una vivienda digna como sobre quienes ven como sus propiedades son arrebatadas.

"El drama de la vivienda es compartido en toda España, pero en las Islas sus efectos se multiplican por diez", ha zanjado López.