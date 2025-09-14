El servicio de limpieza del litoral balear retira más de 6,7 toneladas de residuos en agosto

El servicio de limpieza del litoral retira más de 6,7 toneladas de residuos en agosto - CAIB

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de limpieza del litoral, coordinado por PortsIB, ha recogido un total de 6.707 kilos de residuos de las costas de Baleares durante el mes de agosto de 2025.

Esta cifra representa una media diaria de 216 kilos y, según ha destacado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en una nota de prensa, refleja el trabajo constante de las 23 embarcaciones que participan en la campaña de este año.

Concretamente, el servicio cuenta con 15 embarcaciones de playa y ocho de litoral, repartidas entre las cuatro islas. Por tipo de embarcación, las barcas de playa han recogido 3.645 kilos, mientras que las de litoral han retirado 3.061 kilos durante este mes.

Por islas, Mallorca ha sido la que más residuos ha concentrado, con 3.069 kilos, seguida de Ibiza con 1.907 kilos, Menorca con 1.262 kilos y Formentera con 468 kilos.

Desde la Conselleria han señalado que las embarcaciones de playa, adaptadas para operar en zonas poco profundas, y las de litoral, con capacidad para alejarse hasta cinco millas de la costa, han trabajado de manera ininterrumpida durante todo el mes.

En cuanto a los materiales recogidos, el plástico ha representado el 47,1 por ciento del total, seguido de la madera (36,8 por ciento) y de la vegetación (6,6 por ciento). También se han retirado residuos orgánicos, aceites y otros materiales.

Igualmente, se han realizado actuaciones especiales para retirar residuos voluminosos. En Mallorca se han recogido trozos de fibra, dos baterías de barco, una silla y una hamaca de playa; mientras que en Menorca, una tabla de madera, un tronco y plásticos variados.

Asimismo, en Ibiza se han retirado varias latas metálicas, una boya con cadena y un trozo de tronco, y en Formentera, un neumático, un tablón, una silla y un cochecito de niño.

Durante este mes se han atendido siete avisos, cinco de ellos gestionados en colaboración con Salvamento Marítimo y el servicio de emergencias 112, y dos a instancias de instituciones o particulares.

La campaña de limpieza del litoral continuará activa hasta el 30 de septiembre.