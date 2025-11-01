El Servicio de Limpieza del Litoral retira 36,8 toneladas de residuos de costas de Baleares durante la temporada 2025

El Servicio de Limpieza del Litoral retira 36,8 toneladas de residuos de las costas de Baleares durante la temporada 2025 - CAIB

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Limpieza del Litoral ha retirado 36,8 toneladas de residuos de las costas de Baleares durante la temporada 2025.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que el Servicio de Limpieza del Litoral, dependiente de la Conselleria, a través de Ports de les Illes Balears, ha cerrado la temporada 2025 con un balance de 36.804,57 kilos de residuos retirados de las costas del archipiélago, lo que supone un incremento del 32% respecto al año anterior.

La campaña, desarrollada entre mayo y septiembre --cinco meses de trabajo efectivo--, ha tenido como objetivo mantener la calidad ambiental y la seguridad en las zonas costeras y portuarias de las islas. En total, las embarcaciones han operado durante 153 días, con una media diaria de 269,39 kilos de residuos recogidos.

El dispositivo ha contado con 23 embarcaciones, ocho de tipo litoral y 15 de tipo playa, una más que en 2024, con la incorporación de una nueva unidad en la bahía de Alcúdia.

Las embarcaciones de playa han retirado 20.462,05 kilos, con una media de 162,54 kilos diarios, mientras que las de litoral han recogido 16.342,53 kilos, con una media de 106,85 kilos diarios.

Por islas, Mallorca ha liderado la recogida con 17.520,20 kilos, seguida de Ibiza con 9.598,20, Menorca con 6.019,27 y Formentera con 3.666,90 kilos. En Mallorca, los municipios con mayor volumen recogido han sido Calvià --2.362,15 kilos--, Andratx --2.011,95 kilos-- y Alcúdia --1.960,10 kilos--, seguidos de Palma --1.678,75 kilos--, Felanitx --1.647,30 kilos-- y Santanyí --1.084,60 kilos--.

En Menorca, Ciutadella ha registrado la cifra más alta con 1.795,20 kilos, seguida de Maó --1.235,48 kilos-- y Ferreries --1.004,70 kilos--. En Ibiza, Sant Josep ha encabezado la recogida con 3.716,20 kilos, por delante de Sant Antoni --3.621,85 kilos--, mientras que Formentera ha sumado un total de 3.666,90 kilos.

En cuanto a los tipos de residuos, el plástico ha sido el material predominante, con un 44,27% del total, seguido de la madera (33,67%), la vegetación (8,40%), los otros materiales (8,38%), la materia orgánica (5,00%) y los aceites (0,28%).

Durante la temporada, el servicio ha atendido 24 avisos específicos, de los cuales 18 procedían del 112 y Salvamento Marítimo y seis de instituciones o particulares. Las incidencias incluyeron vertidos de combustible, retirada de troncos o embarcaciones a la deriva y asistencia en casos de seguridad marítima.

El servicio ha mantenido también su colaboración con organismos científicos, como el Socib, el CSIC y el Instituto Oceanográfico, que aprovechan su labor para realizar muestreos y estudios de microplásticos y medusas en las aguas del archipiélago.