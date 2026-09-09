Los servicios de emergencias de Baleares se refuerzan para "dos o tres horas" de un temporal "rápido pero intenso"

Archivo - Algunos bañistas en la playa, a 3 de septiembre de 2023, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han activado refuerzos de cara a las lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento previstas para esta tarde en el conjunto de Baleares. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), serán "dos o tres horas" de un temporal "rápido pero intenso".

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se ha reunido este miércoles al mediodía para hacer seguimiento del episodio de fenómenos meteorológicos adversos que han obligado a activar la alerta naranja.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación después de la reunión que "todos los organismos se han reforzado y están en alerta constante" de cara a una situación meteorológica que se prevé que empeore a lo largo de la tarde.

"Nosotros también hemos reforzado la sala de cara a esta tarde y estamos atentos a lo que pueda pasar. A las 18.30 horas nos volveremos a reunir para analizar la situación y hacer seguimiento", ha señalado Parga.

La previsión más actualizada de la Aemet, que difiere ligeramente de la aportada el martes, estima que el episodio más intenso de lluvias, tormentas y viento afecte a Baleares durante la tarde y hasta el inicio de la noche.

El frente que se desplaza desde la Península hacia el archipiélago podría dejar precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado y hora, así como tormentas que podrían ir acompañadas de granizo y fuertes vientos.

En cuanto al viento, se pueden producir rachas de hasta 70 kilómetros por hora, aunque el viento asociado a las tormentas podría alcanzar puntualmente los 90 kilómetros por hora, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Todo ello afectará también al mar, donde se prevén olas de entre dos y cuatro metros de altura. También podría producirse rissaga en Ciutadella, con una oscilación del nivel del mar de hasta 90 centímetros.

Según la Aemet, se prevé que sea un episodio "relativamente rápido pero intenso", de una duración "de entre dos y tres horas" en las que podrían caer precipitaciones acumuladas de hasta 100 litros por metro cuadrado.

Los modelos predictivos tampoco descartan que la parte más intensa de la tormenta pase principalmente por el mar, lo que reduciría considerablemente sus efectos en las islas.

"Sabemos que va a haber mucha lluvia, pero puede ser que se concentre en el canal y que se quede en el mar o que toque tierra. Va a llover, pero las intensidades son muy inciertas. Lo que más nos preocupa son las rachas de viento asociadas a la entrada de la tormenta", ha expuesto el director del 112.

Por ahora la previsión es que las lluvias, tormentas y fuertes vientos más intensos finalicen durante este miércoles en Mallorca y Menorca, y que solo exista la posibilidad de algunas lluvias y tormentas de menor intensidad durante la madrugada en Eivissa y Formentera.

Para este jueves, la afectación sería "únicamente residual", con viento y fenómenos costeros como consecuencia del episodio de esta jornada. Parga, preguntado al respecto, ha confiado en que ninguna incidencia meteorológica impida un primer día de curso escolar completamente normal.

"En la reunión ha estado presente la Conselleria de Educación y se ha hablado de este tema. Nos preocupan ahora mismo los centros que están en obras, pero en principio mañana no hay ninguna alerta y por lo tanto las clases podrán comenzar con total normalidad. Si hubiese algún cambio, lo comunicaremos a la mayor brevedad posible", ha concluido.