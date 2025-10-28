SFM incorpora a 12 nuevos empleados fijos a su plantilla

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha incorporado a 12 nuevos empleados fijos a su plantilla.

En una nota de prensa, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha informado que SFM ha incrementado la plantilla con 12 nuevos empleados, incorporados esta semana. El Govern balear continúa de este modo con su compromiso para la mejora y ampliación del servicio de tren y metro, para lo que es indispensable llevar a cabo un refuerzo de personal e incrementar la plantilla de SFM.

Hasta ahora, y teniendo en cuenta los 17 trabajadores incorporados en marzo del año pasado, SFM ha sumado 29 nuevos empleados fijos esta legislatura. Además, de cara a nuevas incorporaciones, la empresa ferroviaria ya ha publicado la oferta pública de empleo de 2024 y antes de que acabe el año prevé publicar la de 2025, lo que permitirá contar con 15 y 16 nuevas plazas más, respectivamente.

En este sentido, la semana pasada, ante la Mesa de Diálogo del Sector Social Ferroviario, el Govern trasladó el plan de refuerzo para aumentar la plantilla de SFM, de manera progresiva hasta un 50 por ciento, para continuar con la ampliación de horarios y frecuencias del servicio y hacer frente a los proyectos de ampliación de infraestructuras de la red y a la incorporación de servicios nocturnos.

El nuevo personal de SFM ha firmado esta semana los contratos laborales, el pasado lunes, con el gerente de la empresa, José Ramón Orta, y ha recibido la bienvenida en un encuentro junto a los responsables de Recursos Humanos y otros departamentos y miembros del Comité de Empresa. A partir de este martes, comienza la formación teórico-práctica.

Los puestos ocupados por estos 12 trabajadores corresponden a las plazas de turno libre de personal laboral de las ofertas públicas de 2021, 2022 y 2023, que estaban pendientes desde la pasada legislatura y fueron convocadas el año pasado. Así, SFM ha logrado completar las ofertas de empleo de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 incorporando nuevo personal y sin perder ninguna plaza.

La relación de las 12 plazas cubiertas es la siguiente: inspector de operaciones (1), Unidad de Supervisión e Intervención (2), administrativo (2), auxiliar de servicios técnicos (2), responsable de seguridad en la línea (1), responsable de seguridad de material móvil (1), responsable del Área de Servicios Generales y Económicos (1), maquinista (1), gestor de estaciones/factor circulación (1). Las pruebas contaron con 450 inscritos. Los aspirantes que superaron la fase de oposición pero no han obtenido plaza pasan a integrarse en una bolsa específica de la categoría profesional de acceso.

Además de los 29 empleados fijos que se han incorporado los dos últimos años, SFM incorporó el pasado mes de enero a seis nuevos trabajadores interinos para reforzar el área de circulación, una de las más necesitadas de efectivos de la empresa. Era la primera incorporación de empleados interinos en SFM en 15 años, desde 2009, y fue posible gracias al acuerdo entre la Gerencia, el Área de Recursos Humanos y el Comité de Empresa de SFM.