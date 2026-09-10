SFM ofrecerá un servicio especial de tren durante la noche del viernes con motivo del concierto Rels B en Palma

Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). - CAIB - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 10 septiembre 2026 13:05
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PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ofrecerá un servicio especial de tren durante toda la noche del viernes 11 al sábado, con motivo del concierto gratuito de Rels B que se celebrará en el Parc de la Mar de Palma y ante la previsión de una alta movilidad en la ciudad.

Según ha recordado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, la actuación del mallorquín comenzará a las 21.30 horas y forma parte del programa de actos de la Diada de Mallorca, organizado por el Consell de Mallorca.

El servicio ferroviario estará a disposición de los usuarios, tanto de los asistentes al concierto, como de las personas que se desplacen a Palma por otros motivos y quieran optar por el transporte público.

En concreto, SFM ha programado siete circulaciones especiales nocturnas en las líneas Palma-Manacor y Palma-Sa Pobla, en ambos sentidos. A éstas se sumará un servicio adicional entre Inca y Palma. Todos los trenes especiales efectuarán parada en todas las estaciones intermedias.

Desde la Estación Intermodal de Palma, los trenes especiales hacia Sa Pobla saldrán a las 00.40 y a las 03.20 horas. En dirección a Manacor, las salidas serán a la 01.00 y a las 04.00 horas.

En sentido contrario, desde Sa Pobla partirá un tren hacia Palma a la 01.50 horas, mientras que desde Manacor las salidas están programadas a las 23.35 y a las 02.25 horas. El servicio especial Inca-Palma está programado a las 23.30 horas.

SFM ha explicado que estas circulaciones permitirán mantener la conexión ferroviaria a lo largo de la madrugada hasta el inicio de los servicios habituales del sábado. De esta manera, los viajeros dispondrán de una alternativa al vehículo privado para sus desplazamientos nocturnos.

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