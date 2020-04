Simebal exige a IbSalut escuchar a profesionales médicos y consensuar los cambios en Atención Primaria

PALMA DE MALLORCA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Médicos de Baleares (Simebal) ha exigido este lunes al IbSalut que escuche a los profesionales médicos y consensúe los cambios en Atención Primaria.

Según ha informado Simebal a la Gerencia de Atención Primaria del Ibsalut, este lunes en un comunicado, los cambios estructurales que se plantean son "incoherentes" con las "dificultades" de previsión para el próximo escenario del COVID-19.

Por este motivo, ha reclamado que se escuche a los profesionales médicos, que se encuentran en primera línea asistencial; que haya una coordinación "eficaz" y "veraz" con las gerencias de los hospitales, el 061 y el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP); dotar a todos los profesionales de equipos de protección "válidos y en cantidad suficiente"; y que exista "transparencia" y "agilidad" informativa con los coordinadores de los centros y sus médicos.

Igualmente, ha solicitado que se informe al propio sindicato de todas las acciones y cambios que afecten a médicos de Atención Primaria y SUAP; que sus escritos diarios no inviten a la obligación, más que al deseo de los médicos; que se informe de todos los médicos infectados por coronavirus (COVID-19); y, por último que se escuche la realidad de cada centro.

CRITICA LA GESTIÓN "UNILATERAL" DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Por otro lado, además de lanzar sus peticiones, el Sindicato ha criticado que los cambios estructurales anunciados por la Gerencia de Atención Primaria del IbSalut "no cuentan con la debida tramitación ni el debido consenso de profesionales médicos."

Al respecto, ha advertido que "la gran mayoría de las decisiones que el gerente de Atención Primaria de Mallorca, Miquel Caldentey, ha ido tomando durante la gestión de la pandemia, han sido de forma unilateral y sin consultar a los profesionales."

Además de, ha añadido, "sin tener ni una sola reunión informativa con los agentes sociales y olvidando detallar en sus resúmenes diarios de la crisis COVID-19 los escritos presentados por Simebal, las quejas y denuncias formales de las Juntas de Personal y delegados de prevención, incluso los requerimientos de Inspección de Trabajo."

Frente a esta situación, el sindicato ha insistido en que "no se puede gestionar desde la unilateralidad y el oscurantismo"; así como que "el estado de alarma no ha suspendido los derechos y libertades de los trabajadores." En esta línea, ha insistido en que "no es factible reordenar la actividad sanitaria habitual, ni modificar de forma permanente condiciones laborales, jornadas, horarios, etc. amparándose en el estado de alarma."

Con todo, Simebal se ha mostrado opuesto a realizar cualquier cambio, hasta el momento en que se conozca un plan de ruta que sea "ordenado" y "estructurado."