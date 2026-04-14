Simonet asegura que la enmienda del PP para permitir la caza en islotes afectará a una minoría en el caso del tiro

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agriucltura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha sostenido que la enmienda del PP registrada en la ley de proyectos estratégicos para permitir la caza en islotes afectará, en caso de aprobarse, a una minoría de los islotes en el caso de las modalidades de tiro.

Así lo ha explicado el conseller este martes en el pleno del Parlament tras ser preguntado por el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha criticado dos enmiendas 'populares' sobre esta cuestión.

Por un lado, sobre la enmienda para levantar la prohibición de tiro al pichón, Simonet se ha limitado a responder que es una iniciativa de grupos parlamentarios y no de su Conselleria.

En cuanto a la caza en los islotes, ha indicado que la mayoría de ellos están incluidos en redes Natura 2000 o parques naturales, que regulan concretamente las actividades cinegéticas y su impacto medioambiental.

En cuanto a las modalidades de tiro, el artículo 21 de la ley de caza prohíbe el tiro en las zonas de dominio marítimo terrestre, por lo que, ha dicho el conseller, las modalidades de tiro no se podrán realizar en la mayoría de los islotes.