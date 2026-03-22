Simonet comparecerá este martes en el pleno para abordar el cierre de Agama

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PALMA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, comparecerá este martes en el pleno del Parlament para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo y las que se impulsarán ante el cierre de Agama.

La comparecencia la solicitó el PSIB y tendrá lugar en un pleno que comenzará a las 09.00 horas con una sesión de control al Govern sin la presidenta autonómica, Marga Prohens, con motivo de su viaje a República Dominicana y Punta Cana.

Igualmente, el pleno deberá posicionarse sobre una proposición de ley del PP para impedir que condenados por acoso a menores puedan ejercer como docentes o cualquier otra profesión que tenga contacto con menores.

Además, los socialistas interpelarán a la consellera de Salud, Manuela García, en materia sanitaria, y al conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, sobre política industrial.

CIERRE DE AGAMA

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural subirá a la tribuna este martes para hablar del cierre de Agama, tres semanas después de que el Grupo Damm comunicara el cese de la actividad a los trabajadores este 2026.

Ante esta situación, la presidenta del Govern acusó hace dos plenos al Grupo Damm de "engañar" a la administración autonómica y a los ganaderos.

"Son mi gente, son mi pueblo, y por eso me hierve la sangra ante el engaño a la administración y a los productores, a quienes Damm le dijo que compraría leche hasta finales de año y finalmente ha adelantado el plazo", manifestó.

Así, aseguró que el Ejecutivo revocará la declaración de interés autonómico solicitada por la multinacional y le exigirá que devuelva una subvención que le fue otorgada de poco más de un millón de euros.

LEY INFANCIA

El pleno debatirá si toma o no en consideración una proposición de ley 'popular' para modificar la ley de protección de la infancia para impedir que condenados por acoso a menores puedan ejercer como docentes o cualquier otra profesión que tenga contacto con menores.

En concreto, la iniciativa propone una reforma de la ley de protección de la infancia que, en caso de aprobarse en la Cámara balear, se trasladaría al Congreso.

Según explicó el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, cuando se registró la propuesta en el Parlament, la modificación busca garantizar la protección de la infancia ante lo que consideró "una laguna en la ley nacional que ya ha provocado episodios en Baleares", como el caso del profesor condenado en Son Sardina.

"Esta iniciativa nace del clamor de la comunidad educativa, especialmente de las familias, que desde hace meses reclaman mayor protección y garantías para los menores", apuntó.

A su criterio, con la actual legislación la Conselleria de Educación y los centros educativos "se encuentran con las manos atadas" en casos como este, donde la sentencia judicial no incluye la inhabilitación expresa del profesional condenado.

SESIÓN DE CONTROL SIN PROHENS

La sesión de control a los miembros del Ejecutivo versará principalmente sobre las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio y sobre el pacto entre PP y Vox para rebajar el requisito del catalán en determinadas categorías laborales.

En cuanto al primer tema, la oposición preguntará a los distintos consellers por medidas concretas en diferentes sectores para paliar los efectos de la guerra, entre ellos el transporte, el sector primario, la industria y los colectivos más vulnerables.

Igualmente, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, deberá dar cuenta en varias preguntas sobre la rebaja del requisito del catalán en plazas docentes de muy difícil cobertura, un tema que ya estuvo presente en el pleno pasado.

Entre otras cuestiones, la consellera de Salud, Manuela García, responderá varias preguntas sobre listas de espera, el cierre de la 'escoleta' de Son Llàtzer o la presión asistencial en atención primaria.

Las últimas preguntas de la sesión de control irán a cargo del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y no de la líder del Ejecutivo, como suele ser habitual.

Prohens no podrá asistir al pleno con motivo del viaje oficial República Dominicana y Puerto Rico, un tema que ya mencionó la izquierda el pasado pleno, con críticas por su ausencia ante el impacto de la guerra en Irán.

Precisamente, este martes el portavoz socialista, Iago Negueruela, preguntará a Costa si "hay que esperar a que vuelva Prohens para tomar medidas".