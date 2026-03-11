Simonet comparecerá en el pleno del 24 de marzo por el cierre de Agama

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, compacerá en el pleno del próximo 24 de marzo, a petición del PSIB, para abordar el cierre de Agama.

Lo ha explicado este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz adjunto del PSIB en la Cámara autonómica, Marc Pons, que ha lamentado "una pérdida más en la poca infraestructura agroalimentaria de Baleares", al tiempo que ha criticado la "dejadez" del Ejecutivo autonómico en este asunto.

Según ha añadido, quien también comparecerá dentro de dos semanas, aunque en este caso en comisión, será la consellera de Salud, Manuela García, que, según los socialistas, "se está viendo superada por los acontecimientos" y está siendo "incapaz de dar respuesta al día a día de su Conselleria".

Pons ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, una reflexión sobre el funcionamiento de esta Conselleria