Simonet lamenta que el Gobierno no tiene en cuenta la insularidad para paliar el impacto de la guerra en Oriente Medio

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha lamentado que las medidas impulsadas por el Gobierno de España para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán no tienen en cuenta la insularidad, una cuestión con la que el Govern trabaja.

En el pleno de este martes, el conseller ha subrayado que las medidas del Estado son "insuficientes" porque, entre otras cuestiones, no tienen en cuenta que los precios han subido más en Baleares que en la Península ni los sobrecostes derivados de la insularidad.

Igualmente, ha criticado, el Ministerio de Agricultura no ha tenido en cuenta el aumento de precios de los piensos y que, además, la propuesta del Gobierno necesita el amparo de un reglamento europeo específico.

"Mientras, nosotros seguimos trabajando", ha apuntado Simonet, en respuesta a una pregunta de la diputada del PSIB Mercedes Garrido, ha reclamado "más trabajo y más ayudas" para el sector agrario de las Islas.

La Conselleria ha hecho un seguimiento del impacto del conflicto en base a cuatro factores, como el precio del combustible, los costes de transporte, el precio del fertilizante y de los piensos. Ahora, ha dicho Simonet, el Govern trabaja para sacar un paquete de medidas.

Por su parte, Garrido ha lamentado que el Ejecutivo autonómico no haya tomado medidas casi un mes después del inicio del conflicto. Además, ha remarcado el impacto de esta guerra en un sector en el que "llueve sobre mojado".

Así, ha aprovechado para recriminar al conseller el cierre de Agama, preguntándole si "de verdad no podía hacer nada para que no cerrara". "A este paso no quedara nada", ha dicho.