Simonet reivindica el Plan de Conservación Marina ante críticas del PSIB de falta de presupuesto

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha puesto en valor la firma del nuevo Plan de Conservación Marina de Baleares ante las críticas de los socialistas de que este plan no tiene presupuesto asignado.

En la sesión de control al Govern del pleno de este martes, la diputada del PSIB Pilar Carbonero ha considerado que el plan son "tres páginas de declaraciones de intenciones sin nada vinculante". "Esta es su ambición", ha criticado.

De su lado, Simonet ha defendido que su Conselleria trabaja en las aguas interiores, que es donde tiene competencias, y que por ello se presentó ayer el Plan de Conservación Marina, que tiene ocho ejes de actuación.

"No dejaron ni un plan de gestión comenzado y todos estaban caducados", ha reprochado a los socialistas, agregando que el Govern destina un millón de euros para comprar barcas para agentes de medio ambiente.

multiplicará por diez la superficie de alta protección en aguas de competencia autonómica hasta alcanzar los 600 kilómetros cuadrados antes de 2030, entre otras medidas incluidas en el nuevo Plan de Conservación Marina de Baleares.