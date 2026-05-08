El Sindicat de Llogateres de Mallorca se presenta este sábado para combatir la especulación y el rentismo

Archivo - Varias personas durante una manifestación frente al Congreso por el fin de la moratoria antidesahucios. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Sindicat de Llogateres de Mallorca se presenta este sábado (12.00 horas) en Palma con el objetivo de combatir la especulación inmobiliaria y el rentismo.

La presentación del nuevo colectivo se hará en Cine Ciutat y nace para dar respuesta a la problemática que sufren a día de hoy las personas que viven de alquiler en Mallorca ante la escalada de precios y la precariedad.

Entre los objetivos del sindicato destacan frenar el rentismo, detener la especulación inmobiliaria y combatir la turistificación que expulsa a los vecinos de barrios y pueblos.

El acto contará con la presencia de representantes del Sindicat de Llogateres de Catalunya, de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y del experto e investigador en políticas de vivienda Jaime Palomera.