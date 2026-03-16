Sindicatos piden una subida salarial del 21% en tres años y una jornada de 35 horas en el nuevo convenio de comercio

Archivo - Prendas de ropa expuestas en una tienda - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y USO han reclamado una subida salarial del 21 por ciento en tres años y establecer la jornada laboral de 35 horas en el nuevo convenio colectivo de comercio de Baleares.

Son algunos de los puntos que estos sindicatos defienden en el convenio, cuya mesa de negociación se constituyó hace un mes para acordar las condiciones laborales de las cerca de 70.000 personas del sector en las Islas.

En relación con la subida salarial, según ha informado CCOO en una nota de prensa, solicitan un incremento del 7 por ciento anual en tres años.

También piden la eliminación de la compensación de las subidas salariales y recuperar el complemento de antigüedad para premiar la profesionalidad y fidelizar la plantilla.

Los sindicatos plantean también la creación de un complemento de insularidad para compensar el coste de la vida en el archipiélago, un nuevo descuento por compras de un 25 por ciento, así como una actualización de las indemnizaciones de 5.000 euros.

Asimismo, reivindican una mejora del abono de domingos y festivos trabajados y la voluntariedad de la prestación de los servicios estos días, y que los fijos discontinuos puedan solicitar el premio de jubilación en base a años naturales que tienen de antigüedad.

Por otro lado, en cuanto a las medidas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, CCOO y USO reclaman garantía de ocupación mínima de seis meses, ampliable hasta nueve meses, y también la consolidación voluntaria de las horas complementarias en el caso de los contratos parciales.

Además, apuestan por la jornada laboral de 35 horas semanales, dos días seguidos de descanso semanal y fines de semana "de calidad", una adaptación de los permisos retribuidos a la normativa vigente y protección al colectivo Lgtbi.