La Sindicatura de Cuentas constata que Baleares se saltó la regla de gasto de 2024 al crecer un 17,8%

La Sindicatura de Cuentas alerta de que Baleares se saltó la regla de gasto de 2024 al crecer un 17,8% - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas ha constatado que Baleares se saltó la regla de gasto en 2024 al crecer un 17,8% frente al 2,6% permitido, lo que significa que el consumo "ha aumentado más de lo que creció la economía".

Así lo ha explicado este lunes en declaraciones a los medios el síndico mayor, Joan Rosselló, tras entregar del informe de Cuentas Generales de Baleares de 2024 al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

Se trata de un informe de carácter general y de periodicidad anual, mediante el cual la Sindicatura de Cuentas emite la opinión de auditoría financiera y las conclusiones del cumplimiento de la legalidad con relación a la Cuenta de la Administración general de Baleares, del Servicio de Salud y de la ATIB.

En relación al incumplimiento de la regla de gasto, el síndico ha señalado que no se aprecia un problema a corto plazo porque los ingresos evolucionan por encima de los gastos, a lo que ha añadido que el aumento del gasto por encima del crecimiento de la economía puede generar dificultades si se produce una caída o una congelación de los ingresos, dado que una parte del gasto tiene carácter estructural y se consolida de un ejercicio a otro.

No obstante, ha indicado que el cierre de los ejercicios permite, por ahora, mantener una evolución de los ingresos superior a la de los gastos, por lo que esta situación no supone, a su juicio, un problema inmediato.

GASTOS SANITARIOS SIN PRESUPUESTAR

Por otro lado, Rosselló ha destacado que el IBSalut registra cada año unos 200 millones de euros de gasto sin presupuestar, pese al incremento de los recursos destinados a este ámbito.

En concreto, ha apuntado que el presupuesto de Salud aumentó un 8 por ciento en 2024 respecto a 2023, pero este incremento no ha evitado que se mantenga el volumen de gasto que queda fuera de la previsión presupuestaria.

Rosselló ha advertido de que estos gastos deben acabar asumiéndose desde otras partidas, aunque ha reiterado que la evolución de los ingresos por encima de los gastos durante 2024 permite descartar, por el momento, que la situación represente un problema a corto plazo.

Por otra parte, en los cinco apéndices que acompañan el informe, además de las incidencias que se detallan al final de los apartados se incluyen un total de 65 recomendaciones para mejorar la gestión económico-financiera.

Con todo, el síndico ha indicado que el informe traslada una opinión "favorable" sobre las cuentas de los organismos analizados, entre ellos la administración autonómica, el IBSalut y la Agencia Tributaria.