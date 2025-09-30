El síndico mayor explica que internalización de IB3 se paralizó por incidencias en la homologación de plazas

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndico mayor de la Sindicatura de Comptes, Joan Rosselló, ha indicado que Función Pública paralizó la internalización de IB3 por incidencias en la homologación de plazas de los trabajadores.

El representante del organismo fiscalizador ha hecho esta aclaración durante su exposición del informe sobre el profeso de internalización del ente público de radiotelevisión, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

De este modo, ha apuntado que desconoce cómo se ha hecho esta homologación si IB3 no dispone de los contratos previos que tenían los trabajadores donde se refleje la antigüedad, las retribuciones y la categoría profesional.

Rosselló ha destacado que todo esto tiene un impacto los sueldos de los trabajadores y Función Pública decidió parar el proceso porque "no había garantías" de que se reconociese a los empleados lo que les correspondía.

Así, ha puesto el ejemplo de personas que ocupaban plazas de funcionarios A1 pero no disponían de la titulación y en la relación de puestos de trabajo de la empresa pública se tenía que ajustar todo esto para que no pueda quedar "coja".

Por estos motivos, ha señalado que esto se ha reflejado en el informe al hacer constar que la Sindicatura de Comptes "no ha podido acceder a esta información" pero "quiere creer" que la gestora que ha llevado a cabo el proceso ha podido garantizar las equivalencias, cosa que ellos no pueden hacer.

Rosselló ha alegado que toda esta información debería estar en el expediente de internalización por "seguridad para los trabajadores". En ese sentido, ha explicado que en este proceso se tienen que crear unas plazas con las funciones detalladas y las condiciones exigidas para acceder a ellas.

Por otra parte, ha considerado que todo el proceso "se podría haber hecho mejor" y ha expresado sus "dudas" por la estabilidad de la relación de puestos de trabajo por la falta de detalle de las funciones

En la misma comisión se han presentado otros dos informes sobre la gestión del impuesto de turismo sostenible y otra la rendición de cuentas del sector público local en 2023.