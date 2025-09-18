La Sinfónica de Baleares arranca la temporada en Santanyí y Petra con el guitarrista José María Gallardo del Rey

Archivo - El guitarrista José María Gallardo del Rey. - LA ROSS - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Baleares inicia la nueva temporada con la participación en el Festival de Santanyí, este sábado (21.00 horas) en la iglesia parroquial de la localidad.

Se interpretará la Obertura 'Los esclavos felices' de J. C. Arriaga y el Concierto de Aranjuez de J. Rodrigo, uno de los más importantes para guitarra con la participación del gran solista internacional José Maria Gallardo. Además, el público también disfrutará de la obra Suite Mallorca del compositor mallorquín B. Samper, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

Las entradas son gratuitas y se pueden adquirir a través de la web de la Sinfónica (www.simfonicadebalears.com) o de Ticket IB (www.ticketib.com).

Este concierto, se repetirá al día siguiente, 21 de septiembre, a las 21.00 horas, en la iglesia de Sant Pere de Petra con motivo del XX aniversario de la Santificación del Padre Serra. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Uno de los principales objetivos de la Fosib es buscar el equilibrio territorial y acercar la cultura al ciudadano, tener presencia en espacios fuera de Palma, con programaciones adaptadas para todos los públicos.

José María Gallardo del Rey debutó en Sevilla, cautivando inmediatamente al público y crítica. Su talento precoz lo impulsó a una formación musical sólida, estableciendo las bases de su estilo único.

A medida que crecía como guitarrista clásico, José María enriqueció su técnica al adentrarse en el flamenco. Esta fusión de estilos dio forma a su distintiva manera de interpretar la música española, aportándole un prestigio creciente en los escenarios.

Su versatilidad le permitió colaborar con figuras como Plácido Domingo en "Pasión Española" (Grammy Latin 2008), Elina Garanca en "Habanera Gipsy" (2010) y Teresa Berganza en "Caprichos Líricos" (1996). Además, trabajó junto a Paco de Lucía como asesor artístico y director en su debut con el Concierto de Aranjuez en Japón (1990).