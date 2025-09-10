La siniestralidad laboral baja un 7,3% en el primer semestre de 2025 en Baleares

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La siniestralidad laboral ha descendido un 7,3% en el primer semestre de 2025 en Baleares en relación al mismo periodo del año pasado, con lo que la comunidad deja de ser líder en esta materia, según ha hecho público este miércoles la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

En rueda de prensa y, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Cabrer ha explicado que la reducción de los accidentes es generalizada en todos los sectores y especialmente notable en hostelería, donde disminuyen un 10,3% en las Islas.

Además, ha remarcado que el descenso registrado en Baleares refleja la tendencia sostenida a la baja iniciada en los últimos años y supone un paso adelante en la mejora de la seguridad laboral en el archipiélago.

DATOS POR ISLAS

Por islas, destaca la bajada del 27,9% en Ibiza, del 8,6% en Menorca y del 5,1% en Mallorca. La única excepción es Formentera, donde se ha registrado un incremento relativo del 27%, motivado, según se ha explicado, por la escasa población y el hecho de que ocho accidentes leves más que el año anterior alteran significativamente el porcentaje.

Por sectores, la reducción de la siniestralidad es generalizada. Agricultura (-2,5%), industria (-7,6%), construcción (-2,6%) y servicios (-3,7%) presentan descensos, con una caída especialmente notable en la hostelería, donde los accidentes han bajado un 10,3%. Este último dato es especialmente relevante, dada la importancia del sector turístico en la economía balear.

En cuanto a la siniestralidad mortal, en el primer semestre de 2025 ha habido seis víctimas mortales en Baleares, el mismo número de accidentes que el mismo periodo del año anterior. De las seis víctimas, tres fueron en el lugar de trabajo y otras tres en trayectos in itinere.

VISITAS PREVENTIVAS

Según el Govern, la mejora registrada es fruto, entre otros factores, de las campañas de visitas preventivas que impulsa de manera continuada el Ibassal.

En el primer semestre de 2025 se han realizado 1.437 visitas a empresas, que han permitido llegar a 18.401 trabajadores de todo el archipiélago.

Por islas, Mallorca concentra la mayor parte de la actividad preventiva, con 1.145 visitas que han alcanzado a 2.424 empresas y 16.338 trabajadores. En Menorca se han hecho 128 visitas (249 empresas y 729 trabajadores), mientras que en Ibiza y Formentera ha habido 164 visitas (342 empresas y 1.334 trabajadores).