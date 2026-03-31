La siniestralidad laboral cae un 4% en 2025 y Baleares deja de ser líder en accidentes en la construcción

Archivo - Trabajadores de la construcción. - UGT HUELVA - Archivo

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La siniestralidad laboral en Baleares ha caído un 4% a lo largo de 2025 y el archipiélago ha dejado de ser la comunidad con más accidentes en el sector de la construcción.

Así lo recoge el informe anual del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), que ha sido presentado este martes por la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Con la caída del 4% de la siniestralidad, Baleares se sitúa como la séptima comunidad autónoma en la que más ha descendido y ligeramente por encima de la media.

La siniestralidad se redujo en todos los sectores. En la construcción el índice de incidencia, que mide el número de accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores, fue de 6.509 (-3,3%), de modo que Baleares dejó de liderar la tasa de accidentes en este sector.

En la industria fue de 6.259 (-4,2%), en la hostelería de 5.203 (-6,2%), en la agricultura de 4.216 (-8,3%) y en los servicios de 2.588 (-2%).

Por islas, en Mallorca fue de 3.730 (-3,8%), en Menorca de 4.469 (-5,7%), en Eivissa de 3.835 (-4,9%) y en Formentera de 2.405 (14,2%). En la pequeña de las Pitiusas se registra un índice de incidencia de siniestralidad especialmente volátil, porque el número de población activa es más reducido.

Baleares registró el año pasado 15 accidentes laborales mortales, un 0,25% más que en 2024. Seis de ellos fueron mientras la víctima se desplazaba al o desde el trabajo --es decir, 'in itinere'--y uno fue un accidente registrado en Alemania de una trabajadora que cayó de un trapecio en un circo.

Cabrer ha mostrado su satisfacción por unas cifras que, a su parecer, "ya que evidencian la consolidación a la baja de la siniestralidad laboral".

Estos resultados, ha destacado, son fruto de "la labor de prevención y supervisión" que lleva a cabo el Ibassal, que en 2025 visitó 3.306 empresas, un 27,1% más que durante el año anterior.

Desde que se inició la legislatura, el organismo ha centrado sus esfuerzos en filtrar a aquellas empresas que muestran una mayor siniestralidad (con tres accidentes o más) y en hacerles visitas para verificar los equipos de prevención y el sistema implantado.

También se ha realizado una especial vigilancia de las obras del aeropuerto de Palma, donde los sindicatos "han ido reportando información sobre el estado de las obras y las empresas contratistas".

Además, en 2025 llevó a cabo una campaña para prevenir los efectos de las olas de calor, que se repetirá este año.