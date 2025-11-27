Sitúan al producto local y la enogastronomía como "herramientas clave" para sostener el modelo turístico de Baleares

Un momento de las Jornadas de Turismo, Enogastronomía y Producto Local. - CAIB

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de las Jornadas de Turismo, Enogastronomía y Producto Local han reunido a más de 125 productores, representantes del sector turístico, restauradores y entidades agrarias que han situado al producto local y la enogastronomía como las "herramientas clave" para sostener el modelo turístico de Baleares.

A lo largo de las dos jornadas, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, se ha puesto de manifiesto que la gastronomía es "un elemento profundamente transversal" capaz de conectar patrimonio cultural, paisaje, economía, tradición, innovación y experiencias de valor añadido.

Esta transversalidad, han concluido los participantes en las jornadas, convierte la enogastronomía en "una herramienta estratégica" para reforzar la oferta turística del archipiélago, ya que le aporta "autenticidad y singularidad en un momento en el que los visitantes buscan conexiones profundas con el territorio que visitan.

También se ha destacado que la condición insular, con fronteras naturales muy definidas, es una fortaleza que ayuda a preservar variedades, técnicas y elaboraciones únicas, y su mezcla con una cocina innovadora "que ha sabido reinterpretar la esencia del territorio".

Esa combinación de arraigo y creatividad, ha incidido la Conselleria, "constituye uno de los mejores activos" de Baleares como destino turístico.

En las jornadas también se ha puesto el acento en la necesidad de que la gastronomía actúe también como "impulso económico e identitario" para el sector primario.

A pesar de contar con productos de primer nivel, se ha expuesto, todavía es necesario reforzar su presencia dentro de la cadena de valor turística, especialmente en los hoteles, que siguen siendo "el eslabón más débil" en la incorporación de producto local.

En este contexto, ha tenido una relevancia especial la ponencia '¿Qué necesitamos para que el producto local llegue a la mesa? El difícil viaje del Km 0', moderada por el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés.

La sesión ha abordado los principales obstáculos que dificultan la llegada del producto local a hoteles y restaurantes, desde la coordinación de volúmenes y la estacionalidad hasta la logística, la trazabilidad, las homologaciones, los contratos y precios.

"Sin compromiso, sin diálogo y sin una gestión conjunta real entre todos los actores, el producto local nunca llegará con la fuerza que merece al sector", ha señalado Llabrés, quien ha defendido que "el producto debe ser el centro del relato gastronómico de las Islas".

En la clausura de las jornadas, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha destacado que estos dos días han sido un "punto de inflexión" para avanzar hacia un trabajo "más coordinado y estratégico".

"Son el principio de una nueva y más coordinada manera de trabajar juntos. El sector agrario, el turístico y las instituciones compartimos un objetivo común: que el producto local tenga el protagonismo que merece, porque es identidad, es paisaje y es futuro", ha subrayado.

El conseller también ha incidido en que los visitantes buscan cada vez "más autenticidad" y que el archipiélago tiene "un potencial único para ofrecerla".

"Tenemos productos que no existen en ningún otro lugar, variedades autóctonas, tradiciones que forman parte de nuestro ADN y un talento gastronómico extraordinario. Hacer que esta riqueza llegue al visitante nos diferencia y nos fortalece como destino", ha sentenciado.