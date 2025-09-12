La SMAP destinará más de 100.000 euros a renovar los sistemas de comunicación y vigilancia de tres parkings de Palma

Interfono de uno de los aparcamientos de la SMAP. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) ha aprobado la adjudicación de un nuevo contrato a la empresa Caitba para renovar los sistemas de interfonía, megafonía y la vídeovigilancia de los aparcamientos de vía Roma, parque de la Mar y la calle Manacor.

La inversión, que asciende a 100.950 euros, tiene como objetivo principal mejorar la seguridad de las instalaciones y ofrecer un servicio de mayor calidad a las personas usuarias.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha explicado que esto permitirá avanzar en la centralización de la gestión de la red de aparcamientos desde la sala de control de la SMAP.

Cabe recordar que, actualmente, la SMAP gestiona más de 5.000 plazas de estacionamiento en la ciudad. Las mejoras previstas permitirán actualizar los sistemas de comunicación de estos aparcamientos con tecnología de última generación.

En concreto, se instalarán altavoces IP con interfonía integrada y sonido en alta definición, cámaras de videovigilancia 4K con visión nocturna, así como un nuevo software de gestión de mensajes pregrabados para el sistema de megafonía.