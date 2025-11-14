Los socialistas crearán unos premios Francesc Antich para reconocer el impulso del federalismo

Archivo - El expresidente del Govern Francesc Antich - PSOE - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB establecerá unos premios Francesc Antich para reconocer a personas o entidades que impulsen el federalismo.

Así lo ha anunciado este viernes la secretaria general de los socialistas en Baleares, Francina Armengol, en la presentación de las conclusiones de unas jornadas interparlamentarias entre el PSIB, el PSC y el PSPV.

Armengol ha puesto en valor la figura del expresidente socialista y ha anunciado la creación de estos galardones en su nombre, que reconocerán a personas que "trabajen e ilustren" la vía del federalismo.