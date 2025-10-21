Los socialistas europeos piden limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha presentado 230 enmiendas al informe de la Comisión Especial de Vivienda, en el que se incluyen medidas para limitar la compra por parte de extranjeros no residentes y priorizar la protección de personas residentes.

Con estas propuestas, las socialistas han aseverado que buscan "reorientar" un texto que trataba la vivienda como "un bien de mercado" y defender que el acceso a una vivienda "digna y asequible", sea "un derecho real para la ciudadanía europea", según ha explicado el grupo parlamentario en un comunicado.

De este modo, han afirmado que se han visto "obligados" a corregir un informe que "daba la espalda a las preocupaciones de la ciudadanía", en especial a los grupos vulnerables y las personas jóvenes, mientras que han asegurado que se "protegía la especulación".

En ese sentido, han censurado que para el PPE la vivienda sea "un negocio", mientras que para los socialistas han resaltado que es "un derecho".

Entre las aportaciones socialistas, destaca la creación de una figura europea de zona de mercado de vivienda tensionado, inspirada en mecanismos que "funcionan con éxito" en países como España.

La eurodiputada socialista y miembro de la Comisión de Vivienda, Alícia Homs, ha apuntado que el objetivo es permitir "detectar las áreas donde los precios se disparan y escasea la vivienda asequible", para dirigir hacia ellas "fondos y políticas específicas". "Se debe proteger el derecho a quedarse de los residentes", ha añadido.

Por otro lado, los socialistas reclaman una normativa que regule el sector de los alquileres turísticos y que "dé claridad y consistencia legal". También apuestan por blindar la titularidad pública y garantizar así que la inversión pública en vivienda "sirva al interés general y permanezca en manos públicas" para "atajar la especulación con fondos europeos".

Asimismo, las socialistas proponen reforzar la protección de los inquilinos. "El PP dice preocuparse por las personas jóvenes al mismo tiempo que propone recortar los derechos de los inquilinos, al ignorar que los jóvenes que pueden independizarse son los que pagan un alquiler cada mes", ha concluido Homs.