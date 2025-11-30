Socialistas de Llucmajor exigen la dimisión de la alcaldesa y la regidora de Urbanismo por "menospreciar" a ciudadanos

Los socialistas de Llucmajor en un pleno municipal - FSM

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Llucmajor han exigido la dimisión de la alcaldesa del municipio, Xisca Lascolas, y de la de regidora de Urbanismo, Inmaculada Pérez, por "menospreciar" a ciudadanos.

En una nota de prensa, la Federación Socialista de Mallorca (FSM) ha recordado que en el pleno de esta semana en el Ayuntamiento de Llucmajor se debatió una moción del Grupo Socialista en apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa de la Escuela de Música y Artes Escénicas del municipio, que reclaman un nuevo local que pueda acoger sus actividades. A dicho pleno asistió una nutrida representación de la dirección de la escuela, los docentes, y los usuarios, que intervinieron para expresar su demanda, ha añadido.

La sorpresa ha sido descubrir que en un receso del plenario la regidora de Urbanismo, Inmaculada Pérez (PP), hizo un comentario que "grosero y cargado de desprecio", según lo han calificado los socialistas, cuando dijo que los ciudadanos presentes en la sala podían "ir a tomar por el culo". La alcaldesa Lascolas completó el "desprecio", a su juicio, cuando expresó su deseo para que los ciudadanos que habían accedido al pleno abandonaran la sala.

Los comentarios fueron captados por la transmisión del pleno que se hace a través de los medios del mismo Ayuntamiento, y este viernes se ha difundido el momento exacto en que Pérez y Lascolas profieren estos exabruptos, a través de redes sociales y medios digitales.

"El estupor en el pueblo es enorme", ha comentado el portavoz del Grupo Municipal Socialista en Llucmajor, Jaume J. Oliver, porque "de ninguna forma un regidor de un grupo político puede tratar de este modo a la ciudadanía a la cual representa".

En este sentido, los socialistas de Llucmajor consideran que ni la regidora ni la alcaldesa "pueden continuar ni un minuto más representando a la ciudadanía a la cual han despreciado".

Oliver ha exigido por este motivo la dimisión "inmediata" de Pérez y Lascolas, que en el momento de publicar esta nota de prensa aún no habían salido a pedir disculpas públicas a los ciudadanos agraviados.

Para Oliver esta "gravísima situación", que "atenta contra la normal convivencia" en Llucmajor, "inhabilita a estas dos políticas del PP para seguir en cargos de representación pública", y supone "la gota que colma el vaso", después de dos años y medio "de una gestión nefasta" al frente del consistorio llucmajorer.

Oliver ha recordado las crisis "no resueltas" a los vecinos que sufren molestias por la actividad de la macrogranja de gallinas que sigue operando en el municipio; los "recurrentes problemas" en el servicio de recogida de basuras, las dimisiones de hasta siete regidores del equipo de gobierno, las "carencias en las infraestructuras de la Policía Local", la "falta de mantenimiento" de la climatización de los edificios municipales, o las afectaciones a fincas privadas y el cambio de trazado ferroviario propuesto por el PP para la línea Campos-Palma a su paso por Llucmajor, o la "inacción" del Ayuntamiento para poner en marcha los centros de día para gente mayor ya acabados y cerrados como el de Badia Gran.

"Son muchas las cuestiones que Lascolas no es capaz de solucionar, y creemos realmente que ya no puede seguir liderando el pueblo. Ella y la regidora Pérez tienen que dar un paso atrás, por el bien de Llucmajor y por la dignidad de toda la ciudadanía", ha dicho Oliver.