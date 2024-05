Socialistas de Mallorca acusan a Galmés de convertir la ITV en "un problema" para los propietarios de vehículos

PALMA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Mallorca han acusado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de convertir la ITV en "un problema" para los propietarios de los vehículos por la "incapacidad de gestión" del servicio.

En nota de prensa, los Socialistas han señalado que el servicio de la ITV de Mallorca se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los propietarios de vehículos que se enfrentan al momento de tener que concertar cita en alguna de las estaciones para cumplir con la preceptiva inspección, debido a que, según han añadido, las listas de espera superan los tres meses, cuando el contrato de concesión habla de menos de 15 días como plazo máximo.

"No es de recibo que Galmés haya dejado la ITV de Mallorca de la mano de Dios", ha dicho la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, quien ha lamentado que "ni el conseller insular Fernando Rubio, ni el presidente Llorenç Galmés han conseguido hacer funcionar de manera decente el servicio de la ITV en los 10 meses que llevan de legislatura, a pesar de los golpes de efecto y los anuncios inútiles que ha hecho, como el de abrir las estaciones los sábados del mes de mayo para habilitar 6.000 inspecciones suplementarias". "Ni con estas Galmés y Rubio son capaces de reducir las listas de espera", ha subrayado Cladera.

Las listas de espera no son sin embargo el único problema que tiene la ITV, según los Socialistas. Pues, la estación de Calvià, la quinta de la red, permanece cerrada y sin entrar en servicio desde que se finalizó su construcción a mediados del año pasado. "Hasta que no haya un nuevo contrato de concesión en vigor, esta estación no se podrá abrir", ha señalado la socialista Catalina Cladera, quien ha apuntado que "el problema está en que el nuevo contrato tendría que estar en vigor desde el pasado 1 de enero, y no ha sido así". El pasado día 24 el Consejo Ejecutivo autorizó la quinta prórroga del contrato de concesión de la ITV Mallorca, por espacio de tres meses entre julio y septiembre de este año. "Según esto, no tendremos nuevo contrato hasta final de este año, ni tampoco quinta estación en Son Bugadelles", ha añadido Cladera.

Los Socialistas en el Consell han requerido repetidamente el informe del Consejo Consultivo que es preceptivo para autorizar cada una de las prórrogas que se han encadenado, atendida la elevada cantidad de este contrato. Pero, hasta la fecha, la demanda no ha sido atendida por el equipo de gobierno insular.

El Grupo Socialista también ha pedido formalmente poder acceder al interior de las instalaciones de la ITV de Son Bugadelles e información de las gestiones del Consell para dotar el personal de la nueva estación.

Según los Socialistas, el conseller insular Fernando Rubio y el presidente Llorenç Galmés han centrado sus mayores esfuerzos en adaptar el organigrama del Consell al perfil de las personas que lo ocupan, en vez de trabajar por la mejora de los problemas de gestión que presenta la ITV.

Así, se han referido al caso de Rafel Oliver Barros, quien esta semana ha pasado a ser director insular de Movilidad y Actividades, después de que a principio de legislatura fuera nombrado como director insular de ITV y Actividades durante 41 días, y que desde entonces y hasta ahora haya sido director insular de Actividades.

Esta modificación orgánica hace que la ITV no haya tenido una dirección insular de adscripción entre septiembre de 2023 y finales de abril de 2024, fecha en que vuelve al organigrama de la segunda línea del Consell dentro de la renombrada dirección insular de Infraestructuras e inspección Técnica de Vehículos, que ostenta Rafel Gelabert, han criticado los Socialistas de Mallorca.

"Galmés y Rubio le han hecho un traje a medida a Oliver, su compañero del PP de Algaida, cuando se dieron cuenta que era incompatible con su trabajo como inspector de la empresa concesionaria de la ITV, y desde entonces han hecho lo posible para salvarle el cargo", ha incidido Cladera.

En todo caso, para los Socialistas, la muestra más grande de la "ineficacia" de la gestión de PP y Vox de la ITV se encuentra en los elogios que Galmés dedicó a la propuesta del Govern de permitir la liberalización del servicio de las ITV. "Demuestra que no tiene ni capacidad ni ganas de hacer funcionar un servicio que obliga a la administración a estar atento al cumplimiento del contrato con la concesionaria, y esto nos hace pensar si en realidad el mal funcionamiento de la ITV está provocado a propósito para justificar esta privatización total del servicio", ha argumentado Cladera.

Finalmente, el Grupo Socialista ha reclamado a PP y Vox "más profesionalidad y ganas de trabajar" para dirigir la ITV. "Tienen que poner en marcha el nuevo contrato, abrir la ITV de Calvià y rebajar las listas de espera", por que los ciudadanos de Mallorca "no se merecen el actual servicio de la ITV, ni que les vendan que la privatización total del servicio será la panacea".