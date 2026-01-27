Los socialistas de Mallorca reclaman "el cambio que necesita la isla" ante la "deriva ultra" del Consell y el Govern

Archivo - La diputada del PSIB Amanda Fernández en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialsita de Mallorca (FSM) ha iniciado el año político reclamado "el cambio que necesita la isla" ante la "deriva ultra y privatizadora" de los equipos de gobierno del Consell de Mallorca y del Govern.

Así se ha expresado la secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, en declaraciones a los medios antes de la celebración este martes del Consejo Político de la FSM.

Fernández ha advertido que 2026 será un año preelectoral y que el PSOE de Mallorca "se pone en marcha para ganar las elecciones de 2027 con fuerza e ilusión". A su criterio, Mallorca necesita un cambio urgente porque en tres años "las cosas han ido a peor".

Entre otras cuestiones, la socialista ha celebrado la regularización de 500.000 personas migrantes anunciada por el Gobierno de España, considerando que es "una muy buena noticia porque confirma que todavía hay esperanza".

En esta línea, ha comparado esta "actitud humanista" con la "deriva de los eventos recientes en el ámbito internacional". "Los socialistas no podemos quedar callados mientras deciden saltarse todo el derecho internacional en Venezuela, secuestrando a su presidente", ha manifestado.

Sobre esta cuestión, Fernández ha lamentado el "silencio" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, criticando que no hayan condenado el genocidio en Gaza ni condenar la ruptura del derecho internacional.

Por otro lado, ha afeado al PP por votar en contra del decreto del 'escudo social' que incluía la revalorización de las pensiones y por abstenerse en la gratuidad del transporte público.

En materia educativa, la secretaria general ha rechazado la zona única escolar en toda Mallorca, al considerar que "introducirá desigualdad e impedirá que las personas recién llegadas --sean migrantes o mallorquines que cambian de municipio-- tengan las mismas oportunidades a la hora de cambiar de centro escolar".

Para la socialista, el colegio "tiene que ser un punto de aprendizaje, de convivencia, de oportunidades para todo el mundo venga de donde venga y tenga los recursos que tenga, y no convertir los colegios en guetos, porque algunos centros podrán elegir los alumnos que quieren".

Por otro lado, sobre la sanidad, ha denunciado el "deterioro acelerado" del sistema, en concreto, criticando el cierre puntual de los paritorios del Hospital de Manacor. "Es el PP de siempre haciendo lo de siempre: devaluar la educación y la sanidad pública para enganchar las empresas privadas", ha dicho.

Igualmente, ha considerado "incomprensible" que el Govern balear rechace la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica, que suma 412 millones de euros para Baleares, así como la condonación de la deuda.

"No puedo entender como el PP dice que no a estos recursos mientras baja los impuestos a los más ricos y Llorenç Galmés no pinta nada ante esta decisión unilateral de Prohens", ha sostenido.

Finalmente, la secretaria general ha reivindicado que la FSM inicia un año "clave" con la voluntad de construir "una alternativa sólida y compartida".

Los socialistas de Mallorca han aprobado cuatro resoluciones que denuncian la "regresión" en políticas esenciales y reclaman acciones inmediatas para proteger el interés general.

Por un lado, señalan la "mala gestión" del PP en materia de residuos, especialmente en Ibiza, y rechazan la entrada de residuos por puertos como el de Alcúdia, defendiendo un modelo sostenible basado en la reducción y el reciclaje.

También critican la voluntad del Govern de crear una zona escolar única, advirtiendo que "incrementaría la segregación y rompería la equidad educativa" y reclaman recuperar la zonificación anterior para "garantizar la cohesión social, proximidad y sostenibilidad".

El Consejo Político expresa, por otra parte, su preocupación por la escalada de actuaciones militares unilaterales a escala internacional, condena las intervenciones en Venezuela y defiende el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y a la soberanía de los pueblos.

Además, reivindican la elaboración urgente del plan insular de juventud, exigiendo "transparencia, participación real y recursos suficientes" para afrontar retos como la vivienda, la emancipación, la salud mental y la ocupación digna.