Los Socialistas de Sóller recogen las propuestas de los expertos para paliar la falta de agua que vive el municipio

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Sóller han recogido las principales propuestas de los expertos para paliar la falta de agua que vive el municipio, con motivo de la celebración de la primera jornada del ciclo 'Vesprades Socialistes', entre ellas limitar el crecimiento turístico y urbanístico, mejorar las infraestructuras hídricas con la depuradora de aguas terciarias, y crear nuevas herramientas para regular los consumos excesivos del agua y fomentar el ahorro.

En nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que los Socialistas de Sóller han abierto las 'Vesprades Socialistes', un ciclo de charlas abiertas a toda la ciudadanía, con expertos en diferentes temas con el objetivo de debatir sobre los retos del municipio para los próximos años y las soluciones que se pueden aplicar.

En esta primera jornada, celebrada en la capilla de Ses Escolàpies, el debate fue sobre la gestión del agua en Sóller, con las intervenciones del secretario general de la Agrupación Socialista del municipio, Jaume Mateu, el doctor en biología y director de la Aliança per l'aigua d'Eivissa i Formentera, Juan Calvo, el presidente del Sindicat de Regants de Sóller, Guillem Deyà, y el jefe de gestión de Aqualia en Baleares, Luis López.

Cerca de unas 30 personas han asistido al encuentro en el que se han puesto sobre la mesa soluciones de futuro como la mejora de la gestión del agua para reducir consumo, poner límites turísticos y urbanísticos, la mejora de las infraestructuras hídricas, la sensibilización de la ciudadanía para el aprovechamiento de un recurso tan escaso, y la reutilización del agua.

En concreto, el secretario general de los socialistas de Sóller y portavoz en el Ayuntamiento, Jaume Mateu, ha expuesto que "a pesar de que en el municipio hay una cultura del agua que viene de lejos, se tiene que adaptar la demanda al agua que tiene el municipio", porque "si cuando llega agosto se tienen problemas de agua, se tienen que prever medidas antes de llegar a este extremo, y dar agua a todo el mundo es la primera función de un ayuntamiento".

Por eso, Mateu ha defendido la necesidad de hacer cambios los próximos años porque la tendencia de futuro apunta hacia la falta de agua y en el municipio hay déficits que se pueden afrontar, como la falta de infraestructuras y el alcantarillado.

Por su parte, el director de la Aliança per l'Aigua d'Eivissa i Formentera, Juan Calvo, ha apuntado al cambio climático como el causante de los episodios de lluvias intensas y de inundaciones que de cada vez son más intensos, pero también de calor y de sequía, los cuales reclaman "una mejora de la gestión del agua que permita reducir los consumos, asumiendo el debate de la presión humana y planteando poner límites al turismo y a los crecimientos urbanísticos".

Calvo ha apostado por afrontar la falta de agua más allá de una legislatura y con consensos políticos gobierne quién gobierne, del mismo modo que ha remarcado la importancia de que parte del Impuesto del Turismo Sostenible se destine al agua y que los consells insulares apoyen a los ayuntamientos con oficinas energéticas que ayuden a acelerar proyectos de agua, especialmente en el caso de los ayuntamientos más pequeños.

El jefe de gestión de Aqualia en Baleares, Luis López, ha asegurado que en Sóller 250 unidades de consumo representan el 20 por ciento del consumo total de agua del municipio, lo cual implica la necesidad de controlar el consumo de grandes consumidores de agua.

López también ha insistido en el hecho de sensibilizar a las nuevas generaciones en el uso que se hace del agua, al adaptar las infraestructuras hídricas al cambio climático y a las lluvias torrenciales y al cerrar el círculo del agua para poder reutilizar el máximo posible, porque cada gota de agua cuenta.

Finalmente, el presidente del Sindicat de Regants de Sóller, Guillem Deyà, ha defendido la necesidad que la nueva depuradora de aguas terciarias sea una realidad, porque, en su opinión, permitiría solucionar por completo la falta de agua para el regadío agrícola que necesitan los más de 500 regantes que hay en el municipio.

También se ha referido a las consecuencias del cambio climático, destacando que "en torno a día 15 de agosto Sa Font de s'Olla casi se secó, y esto no había pasado nunca", mientras que "este año ha llovido muy poco, y cuando llueve, hay agua por todo".

La Agrupación Socialista de Sóller tomó buena nota del análisis de la situación actual y sobre todo de las propuestas, que se ha comprometido a tener en cuenta para plantear la alternativa al gobierno municipal actual para las elecciones del 2027.