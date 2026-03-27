La Sociedad de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor premia a la consellera de Salud

La consellera de Salud,Manuela García, recoge el galardón. - CAIB

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) ha premiado a la consellera de Salud del Govern, Manuela García.

Lo ha hecho durante la inauguración del XVIII Congreso Nacional de esta sociedad científica, que se celebra estos días en el palacio de congresos Kursaal de San Sebastián (Guipúzcoa).

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, García ha sido galardonada junto al presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, y el consejero de Sanidad del País Vasco, Alberto Martínez.

Estos galardones, de nueva creación, nacen con el propósito de reconocer a aquellos anestesiólogos y anestesiólogas cuya trayectoria profesional ha contribuido de forma destacada a visibilizar y a poner en valor esta especialidad médica.

Está dirigido, principalmente, a quienes han alcanzado posiciones de responsabilidad dentro del ámbito sanitario y han sabido ejercerlas "en beneficio de los pacientes".