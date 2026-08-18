Los socorristas de Calvià irán este domingo a la huelga tras el "ninguneo" del Ayuntamiento a sus reivindicaciones

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PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Socorristas de Calvià han convocado una huelga para este domingo 23 de agosto para protestar por el "ninguneo" del Ayuntamiento ante su reivindicaciones para mejorar el servicio y las condiciones laborales.

Los trabajadores, en un comunicado, han acusado al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, de "falta de voluntad política" para alcanzar un acuerdo, mientras que han tildado de "prepotentes" a sus asesores.

Esta medida de presión, que han considerado "drástica", llega después de "no haber recibido más que maltratos y ninguneo" cuando han tratado de negociar una mejora de las condiciones del servicio de socorristas del municipio.

A pesar de su "absoluta predisposición" al diálogo, han lamentado, la precarización del sector "ha alcanzado límites que ponen en riesgo tanto la salud de los trabajadores como a los miles de usuarios que visitan diariamente las playas de Calvià".

Los socorristas han denunciado públicamente algunas deficiencias del servicio, como el hecho de que haya torres de vigilancia presenten "un deterioro que impide el desarrollo normal" de su actividad profesional o la insuficiente extensión del servicio, tanto a lo largo del año como en cada una de las jornadas.

También han criticado el "completamente precario e insuficiente" servicio de accesibilidad al baño para personas con movilidad reducida, presente en cuatro de las once playas del municipio; los fallos en las comunicaciones, lo que les obliga a activar los mecanismos de emergencias desde sus teléfonos móviles; o los "errores sistemáticos" en el pago de las retribuciones de los trabajadores.