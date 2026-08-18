Calvià critica la "irresponsabilidad" de los socorristas por ir a la huelga en un día de máxima afluencia a las playas

Una playa de Calvià. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calvià ha criticado la "irresponsabilidad" de la Unión de Socorristas de Calvià por convocar una huelga para el próximo domingo, en uno de los fines de semana de previsible mayor afluencia a las playas del municipio.

El Consistorio, en un comunicado, ha lamentado la actitud de los trabajadores de un sindicato "que no ostenta ningún poder de representación legal sobre el resto de socorristas".

El equipo de gobierno, según su versión, mantuvo semanas atrás una reunión con cuatro socorristas que prestan este verano sus servicios en las playas de Calvià.

Los representantes del Ayuntamiento les trasladaron su voluntad de "estudiar y adoptar" las mejoras planteadas en el informe de riesgos laborales elaborado por la empresa adjudicataria del servicio, la mayoría de ellas "meras recomendaciones" sobre temas como el refuerzo de la seguridad y la mejora de las condiciones laborales.

Entre otras cosas, se planteaba la posibilidad de mejorar las torres y las sillas de vigilancia o los puestos de socorro, lo que hubiese supuesto un "importante esfuerzo económico" para la administración.

"Nuestro compromiso ha sido claro: trabajar para implementar estas mejoras y reconocer la importante labor que desempeñan los socorristas cada día", ha dicho la regidora de Seguridad, Esperanza Catalá.

La responsable del departamento de Litoral, Elisa Monserrat, ha puesto el foco en el comportamiento que los socorristas supuestamente mantuvieron en la reunión. Ninguno de ellos, ha puntualizado el Ayuntamiento, forma parte del comité de empresa de la adjudicataria del servicio.

"Las decisiones de este equipo de gobierno no se adoptan bajo presión ni por amenazas de movilizaciones. Se toman porque entendemos que determinadas reivindicaciones son razonables, mejoran el servicio y redundan en beneficio de todos", ha defendido.

En cualquier caso, el Consistorio ha dicho que las eventuales mejoras en las condiciones salariales de los socorristas, un asunto que "subyace tras las reivindicaciones", deben ser resueltas con la empresa adjudicataria y no con la administración.