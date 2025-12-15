'Sofrit pagés', 'porcella' o turrón de almendra: Arranca la campaña para promocionar el producto local en Navidad

Imagen de la campaña del Govern para promocionar el consumo de producto local en Navidad. - CAIB

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha puesto en marcha este lunes la campaña institucional de Navidad para impulsar el consumo de productos locales durante las fiestas.

Bajo el lema 'Esta Navidad, producto local', el Govern desplegará hasta el próximo 6 de enero una acción comunicativa que incluye anuncios de televisión, cuñas de radio, publicidad digital e inserciones gráficas.

El objetivo, ha apuntado la Conselleria en un comunicado, es poner en valor la calidad, la diversidad y la autenticidad de los alimentos producidos en Baleares Baleares.

La campaña trata así de incentivar que en las festividades navideñas, una época del año en el que los encuentros familiares y las celebraciones alrededor de una mesa son frecuentes, ganen protagonismo los productos y las recetas tradicionales.

Entre ellas el 'sofrit pagès', los calamares rellenos, la 'porcella' asada, la salsa de Navidad, el 'cuscussó', el 'bullit de peix' o el turrón de almendra. Recetas que, como recuerda la campaña, tienen su origen en el trabajo diario de los productores locales.

Además, la campaña destaca que el producto local es igualmente válido para elaborar recetas internacionales como el kefta de cordero, la parmesana de berenjena menorquina con queso meonés, el falafel de garbanzo mallorquín o la bullabesa hecha con pescado del puerto más cercano.

El Govern también pretende poner el acento en la singularidad de los vinos del archipiélago elaborados a partir de variedades autóctonas como manto negro, 'premsal blanc', 'gorgollassa', 'callet' o 'giró ros'.

Las distintas piezas de la campaña buscan transmitir el mensaje de que "los mejores momentos de las fiestas se construyen con productos que tienen origen, historia y arraigo" a través de una mesa de Navidad con platos elaborados con producto local y un brindis compartido.

APOYO A LOS PRODUCTORES

Consumir producto local, ha subrayado la Conselleria, no solo contribuye al mantenimiento de la actividad agraria, ganadera y pesquera de las Islas sino que refuerza la soberanía alimentaria y el compromiso con un modelo sostenible que protege el paisaje, las variedades locales, las razas autóctonas y la cultura gastronómica del territorio.

"El producto local es mucho más que alimento: es identidad, es economía y es futuro. Cada vez que elegimos un producto de Baleares, apoyamos a cientos de familias que mantienen vivos nuestro campo y nuestro mar", ha remarcado el conseller del ramo, Joan Simoent.

"Estas fiestas queremos que las mesas de todos los hogares reflejen el esfuerzo y la dedicación de nuestros productores, con alimentos que son sanos, seguros, sostenibles y de una calidad extraordinaria", ha añadido el responsable del departamento de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Simonet también ha puesto en valor el trabajo realizado por el Govern para que los agricultores, ganaderos y pescadores "dispongan de las herramientas y los recursos necesarios para seguir desarrollando una actividad imprescindible".

"Promover el consumo de producto local es una manera directa de fortalecer el territorio y garantizar su continuidad", ha reivindicado.