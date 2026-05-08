El SOIB contará con 4,5 millones de euros para impulsar la formación en alternancia para colectivos vulnerables

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PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha dado luz verde a una nueva convocatoria del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) de 4,5 millones de euros para impulsar programas dirigidos tanto a personas en situación de desempleo con dificultades para acceder al mercado de trabajo como a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

La iniciativa, ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, se basa en programas de formación en alternancia, una modalidad que combina trabajo y formación de modo simultáneo.

En concreto, los participantes tienen un contrato laboral remunerado mientras aprenden un oficio o adquieren competencias profesionales, lo que facilita una entrada real en el mercado de trabajo.

Los proyectos se desarrollarán a través de entidades del tercer sector de acción social, que podrán optar a estas subvenciones y deberán contratar a los participantes mediante la modalidad de contrato de formación en alternancia, así como acompañarlos durante todo el proceso formativo y laboral para mejorar sus oportunidades de inserción.

En el marco de esta convocatoria se subvencionan los costes de formación, los costes laborales del personal coordinador y del alumnado trabajador, así como el personal de apoyo y la figura del tutor de empresa.

El presupuesto se distribuirá en varias anualidades entre 2026 y 2030, con una dotación inicial de 900.000 euros en los dos primeros años y un incremento hasta los 1,5 millones en 2028. En los años 2029 y 2030 la aportación será de 600.000 euros.