Solo el 13,6% de las viviendas en venta en Baleares cuestan menos de 250.000 euros, según pisos.com

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Solo el 13,6% de las viviendas en venta en Baleares tienen un precio inferior a los 250.000 euros, según pisos.com.

El portal ha publicado este lunes un análisis sobre la distribución de precios en el mercado de compraventas, que sitúa las Islas como la comunidad autónoma con los inmuebles más caros, con un 67% de ellos por encima de los 500.000 euros.

Igualmente, en Baleares el 11,3% de las viviendas cuestan menos de 150.000 euros; el 2,2% entre 150.000 y 250.000 euros; y el 19,1%, entre 250.000 y 500.000 euros.

En Palma, el 60,5% de los inmuebles en venta tiene un precio de más de 500.000 euros, lo que sitúa la ciudad como la segunda capital de provincia que concentra un mayor porcentaje de viviendas en esta franja de precios.

Asimismo, en la capital balear el 13,5% de los pisos cuestan menos de 150.000 euros; el 2,1%, entre 150.000 y 250.000 euros; y el 23,9%, entre 250.000 y 500.000 euros.

A nivel nacional, el 28,6% de las viviendas en venta tienen un precio inferior a los 150.000 euros, mientras que el 22,7% supera los 500.000 euros.

El director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que provincias como Málaga, Baleares o Guipúzcoa combinan factores como el atractivo turístico, la demanda internacional y, en algunos casos, una fiscalidad favorable que "han disparado los precios hasta niveles que dificultan enormemente el acceso a la vivienda para la población local".

Además, ha apuntado que la diferencia entre capitales es cada vez más pronunciada. "Mientras en San Sebastián o Palma resulta prácticamente imposible encontrar vivienda por menos de 250.000 euros, en ciudades como Zamora, Almería o Lleida más de la mitad de la oferta se sitúa por debajo de los 150.000 euros", ha expuesto.