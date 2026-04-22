Son Carrió aumenta un 40% su capacidad de drenaje tras las obras en uno de los "puntos negros" de la torrentada de 2018

El paso del 'xargall' de Son Manxo. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El casco urbano de Son Carrió ha aumentado en un 40% su capacidad de drenaje tras las obras realizadas en el 'xargall' de Son Manxo, finalizadas recientemente y que han supuesto una inversión de 161.000 euros.

La actuación, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, se ha desarrollado en uno de los "puntos negros" de la torrentada de 2018, donde de forma habitual se registraban desbordamientos de agua en los días de lluvias intensas.

Con el fin de preservar la seguridad de los vecinos se ha hecho una ampliación del caudal que drenaba el agua del 'xaragall' que pasa por la calle de Porto Cristo.

Hasta ahora había dos tubos que drenaban por debajo de la carretera y la infraestructura era insuficiente cuando había lluvias intensas. Ahora se han quitado estos tubos y ha abierto un paso que amplía un 40% la capacidad de drenaje.

De esta manera, el agua pasa por debajo de la vía y no compromete la seguridad de las casas, de los vecinos ni de los vehículos, ha subrayado la institución insular.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, se ha mostrado satisfecho con los resultados de una obra --que ha visitado este miércoles-- que, a su parecer, reducirá "un gran riesgo para los vecinos de la zona".

"Cuando el 'xaragall' se desbordaba generaba muchos problemas, era una actuación muy necesaria", ha apuntado el alcalde de Sant Llorenç, Jaume Soler.