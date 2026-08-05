Son Cladera suma tres estaciones nuevas de Bicipalma, con entre diez y 14 bicicletas cada una

Nueva estación de Bicipalma de Son Fuster, en Son Cladera. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Son Cladera ha incorporado tres estaciones nuevas de Bicipalma situadas frente a la Conselleria de Educación -Son Fuster-, al lado del IES Juníper Serra y en la calle Cala Mesquida.

El Ayuntamiento de Palma ha detallado este miércoles en un comunicado que, en conjunto, las nuevas estaciones disponen de entre diez y 14 anclajes.

Con estas tres nuevas incorporaciones, Bicipalma suma 98 estaciones operativas en total, tras la instalación en julio de nuevos puntos del servicio en Sa Teulera, Son Dureta, Son Armadams y la avenida Picasso, en la zona de Ponent.

Durante las próximas semanas se prevé la apertura de nuevas estaciones en Son Rapinya, Son Castelló, Sa Indioteria, Son Espanyol, Cala Gamba, Coll d'en Rabassa, Ciudad Jardín y Can Pastilla.

La instalación de nuevas instalaciones de Bicipalma está dentro de la tercera fase de ampliación del servicio con una inversión de 750.000 euros y que prevé la puesta en marcha de 16 nuevos puntos y la incorporación de 150 bicicletas eléctricas.

El regidor de Movilidad, Toni Deudero, acompañado por la gerente de la SMAP, Lydia Pérez; el director general de Movilidad, Antonio Román; el coordinador general de Participación Ciudadana, Pedro Miró; y el coordinador del Distrito Llevant, Youba Sissoko, han visitado la instalación situada frente a la Conselleria de Educación.