Son Espases acoge la I Jornada balear para profundizar en el enfoque One Health

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha acogido este lunes la I Jornada Balear One Health para gestionar la salud desde una estrategia colaborativa y multidisciplinaria que reconoce la interconexión entre la salud de los humanos, los animales y el medio ambiente.

La consellera de Salud, Manuela García, ha inaugurado la jornada, cuyo objetivo es equilibrar y optimizar la salud de estos tres ámbitos de forma interrelacionada para prevenir y abordar mejor las amenazas sanitarias globales.

"Trabajamos de forma coordinada con las autoridades de Ganadería, Agricultura, Pesca y Medioambientales, además de hacerlo en red con otras comunidades autónomas, para transmitir situaciones que se generan en otros territorios para colaborar en la detección y subsanación de situaciones de peligro", ha expuesto la consellera.

Un ejemplo de este enfoque One Health es la labor que lleva a cabo el departamento de Salud Ambiental de la dirección general de Salud Pública que, junto a la Conselleria de Agricultura, es el encargado de realizar la vigilancia entomológica para prevenir la aparición de enfermedades trasmitidas por los mosquitos como son el dengue, el chikunguña, el Zika o la fiebre del Nilo occidental.

En la jornada se han llevado a cabo varias mesas redondas, como 'One Health: De la teoría a la práctica', en las que se han abordado cómo gestionar la salud desde esta perspectiva colaborativa.

En ellas han participado jefes de servicio de las direcciones generales de Salud Pública, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, así como otros ponentes venidos de fuera de las Islas y del Servicio de Salud.

A la inauguración han asistido también el director general del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña; la directora general de Salud Pública, Elena Esteban; y el director general de Prestaciones, Farmacia y Consumo, Joan Simonet.