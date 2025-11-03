Son Espases acoge la I Jornada balear para profundizar en el enfoque One Health

La consellera de Salud, Manuela García, inaugura la jornada en Son Espases.
La consellera de Salud, Manuela García, inaugura la jornada en Son Espases.
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 14:25

El Hospital Universitario Son Espases ha acogido este lunes la I Jornada Balear One Health para gestionar la salud desde una estrategia colaborativa y multidisciplinaria que reconoce la interconexión entre la salud de los humanos, los animales y el medio ambiente.

La consellera de Salud, Manuela García, ha inaugurado la jornada, cuyo objetivo es equilibrar y optimizar la salud de estos tres ámbitos de forma interrelacionada para prevenir y abordar mejor las amenazas sanitarias globales.

"Trabajamos de forma coordinada con las autoridades de Ganadería, Agricultura, Pesca y Medioambientales, además de hacerlo en red con otras comunidades autónomas, para transmitir situaciones que se generan en otros territorios para colaborar en la detección y subsanación de situaciones de peligro", ha expuesto la consellera.

Un ejemplo de este enfoque One Health es la labor que lleva a cabo el departamento de Salud Ambiental de la dirección general de Salud Pública que, junto a la Conselleria de Agricultura, es el encargado de realizar la vigilancia entomológica para prevenir la aparición de enfermedades trasmitidas por los mosquitos como son el dengue, el chikunguña, el Zika o la fiebre del Nilo occidental.

En la jornada se han llevado a cabo varias mesas redondas, como 'One Health: De la teoría a la práctica', en las que se han abordado cómo gestionar la salud desde esta perspectiva colaborativa.

En ellas han participado jefes de servicio de las direcciones generales de Salud Pública, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, así como otros ponentes venidos de fuera de las Islas y del Servicio de Salud.

A la inauguración han asistido también el director general del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña; la directora general de Salud Pública, Elena Esteban; y el director general de Prestaciones, Farmacia y Consumo, Joan Simonet.

