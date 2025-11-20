Son Espases acoge una jornada sobre la prevención y el control de enfermedades transmitidas por insectos

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Son Espases ha acogido este jueves las Jornadas del Mediterráneo sobre prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, entre ellos insectos como garrapatas o mosquitos.

La consellera de Salud, Manuela García, ha sido la encargada de inaugurar las jornadas, un evento organizado por la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha explicado que se ha centrado en el impacto del cambio climático sobre la actividad de los vectores y su capacidad de transmitir enfermedades durante períodos más largos.

Estas jornadas han reunido a administraciones de Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y la ciudad autónoma de Melilla.

Salud Pública ha puesto el foco en las enfermedades transmitidas por las garrapatas y el mosquito tigre, detectado por primera vez en Baleares en el año 2012. Además, se incide en la importancia de la prevención y de las medidas de autoprotección de la población.

Durante la sesión de la mañana han tenido lugar tres mesas de debate. En la primera se ha presentado el Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las enfermedades transmitidas por vectores y el proyecto Spvectorsurv.

La segunda se ha centrado en el mosquito tigre --'Aedes albopictus'-- y las enfermedades que puede transmitir como el dengue, Zika y chikungunya, su abordaje desde los centros sanitarios y las actuaciones de salud pública y participación ciudadana.

En la tercera mesa se ha hablado de otros vectores --mosquitos Culex, garrapatas y flebótomos--, con especial atención a la fiebre del Nilo Occidental y al virus Usutu, así como a la vigilancia y control de arbovirosis emergentes.

Las jornadas finalizarán mañana con un taller profesional en la Universitat de les Illes Balears, organizado por el profesor Miguel Ángel Miranda y dedicado a la identificación, vigilancia y control de mosquitos, flebótomos y garrapatas. Han colaborado como docentes los entomólogos Carlos Barceló, Agustín Estrada Peña, Ricardo Molina y Maribel Jiménez, referentes en el ámbito estatal.