Son Espases edita una colección de cuentos infantiles para hacer más agradable la estancia de los niños hospitalizados

Equipo de Son Espases con la colección de cuentos infantiles. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Son Espases ha editado una colección propia de cuentos infantiles con el objetivo de hacer más agradable la estancia de los pacientes pediátricos hospitalizados.

Según ha informado la Conselleria de Salud a través de un comunicado, 'CMA' es un cuento creado por la Sección Pediátrica del Servicio de Anestesiología y Reanimación, coordinado por Cristina Aulí, con ilustraciones de Marina Cascales. El relato explica a los niños el proceso de cirugía ambulatoria, desde la llegada hasta la recuperación, con un lenguaje cercano y tranquilizador. Sirve para reducir la ansiedad y preparar emocionalmente a los pacientes más pequeños.

Mientras, 'Los sueños mágicos de la anestesia' es un cuento para acompañar a los niños que deben ser anestesiados, explicándoles cómo funciona y qué pueden sentir. Tiene un lenguaje tranquilizador y transforma la experiencia en una aventura segura.

También han editado una historia tierna y divertida, 'Aina y la enfermera mosquito', que narra la experiencia de una niña antes de realizarse una extracción de sangre. El libro ayuda a entender el proceso y facilitar la colaboración de los niños.

El último libro de la colección es 'Misión especial en Urpilandia', es una aventura protagonizada por Urpi, la mascota de las urgencias pediátricas. Está redactado por la actual directora de enfermería y presidenta de la Comisión de Humanización del hospital, Natalia Vallés. El cuento guía a los niños por el circuito de urgencias, explicando cada paso con ilustraciones coloridas y referencias a animales y colores.

Esta iniciativa forma parte del trabajo de la Comisión de Humanización de Son Espases y tiene como misión promover una atención centrada en la persona, fomentando la comunicación, el confort, el respeto y la participación activa en el proceso asistencial.