PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases incorpora una técnica de diagnóstico por imagen más precisa para la detección precoz del Alzheimer.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que el Hospital Universitario Son Espases incorpora al sistema sanitario público balear el diagnóstico precoz del Alzheimer mediante la técnica de PET-TC cerebral con amiloide. Este procedimiento permite detectar la acumulación de la proteína betaamiloide en el cerebro, que es un biomarcador clave que indica el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer con una mayor certeza diagnóstica.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, el hospital da a conocer la incorporación de esta técnica de diagnóstico por imagen desde el pasado mes de mayo, ya que supone un avance significativo en el diagnóstico de esta enfermedad. Gracias a esta técnica de imagen no invasiva, los especialistas del Servicio de Medicina Nuclear pueden confirmar o descartar el diagnóstico en fases muy iniciales, cuando los síntomas todavía son leves, lo que facilita una intervención más temprana y personalizada.

La PET-TC cerebral con amiloide no solo mejora la certeza diagnóstica, sino que abre la puerta a una nueva era en el abordaje del Alzheimer. En un futuro próximo, este tipo de diagnóstico será un requisito para acceder a los nuevos tratamientos dirigidos, que actúan específicamente sobre los depósitos de proteína amiloide, y que actualmente están pendientes de autorización y comercialización en nuestro país.

Esta prueba, además, está indicada principalmente en pacientes con un deterioro cognitivo leve o síntomas atípicos de demencia, en los que existe sospecha de enfermedad de Alzheimer pero no se ha podido confirmar con otros métodos. También se recomienda cuando el diagnóstico clínico es incierto y se necesita una mayor precisión para diferenciar el Alzheimer de otras patologías neurodegenerativas, como la demencia frontotemporal o los parkinsonismos atípicos. Además, la PET-TC con amiloide es especialmente útil en pacientes menores de 65 años con síntomas tempranos.

La solicitud de esta prueba de neuroimagen la realiza una unidad o consulta monográfica de neurología cognitiva, que evalúa a los pacientes con deterioro cognitivo y determina la idoneidad del estudio. Posteriormente, el Servicio de Medicina Nuclear realiza la PET-TC cerebral y se encarga de analizar e interpretar sus resultados, que proporcionan información clave para confirmar o descartar la enfermedad de Alzheimer.

Con esta incorporación, el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Son Espases, el único del sistema sanitario público balear, ofrece esta tecnología diagnóstica y se alinea con las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular y la Sociedad Española de Neurología, a la vez que refuerza su compromiso con la innovación médica y de vanguardia para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.