Son Llàtzer mejora la recuperación de los pacientes que salen de la UCI por medio de un seguimiento especializado. - CAIB

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha mejorado la recuperación de los pacientes que salen de la UCI por medio de un seguimiento especializado.

El centro ha presentado la primera evaluación de resultados de la consulta monográfica que aborda el síndrome post-cuidados intensivos (SPCI), un programa impulsado por el Servicio de Medicina Intensiva para hacer el seguimiento de los pacientes que han superado una enfermedad crítica.

Los datos correspondientes a sus seis primeros meses de actividad confirman el valor de este modelo asistencial para detectar precozmente secuelas, coordinar su tratamiento y favorecer una recuperación más completa tras el alta hospitalaria.

Coordinada por las doctoras Cati Rubert y Catalina Forteza, la consulta lleva a cabo una valoración integral de pacientes con riesgo de desarrollar secuelas físicas, psicológicas o cognitivas tras un ingreso prolongado en la UCI.

Durante este periodo han hecho el seguimiento de 45 pacientes y han atendido 73 consultas especializadas. Además, han incorporado actuaciones de coordinación con atención primaria y otros servicios hospitalarios para ofrecer una atención personalizada.

Las doctoras Cati Rubert y Catalina Forteza han manifestado que cada vez más personas sobreviven a una enfermedad crítica gracias a los avances en la medicina intensiva.

"Nuestro objetivo es que esa supervivencia vaya acompañada de la mejor recuperación posible. El seguimiento especializado nos permite detectar precozmente secuelas, intervenir antes y acompañar al paciente durante todo el proceso de recuperación", han explicado.

La evaluación muestra que el 76 por ciento de los pacientes presentó alguna secuela relacionada con el síndrome post-UCI, principalmente debilidad muscular, alteraciones psicológicas o deterioro cognitivo.

La consulta ha permitido identificar estas complicaciones de manera temprana y orientar su tratamiento o derivación a otros especialistas cuando ha sido necesario.

Los resultados reflejan también la importancia de mantener un seguimiento específico tras el alta hospitalaria. Durante el periodo analizado, el 27 por ciento de los pacientes acudió al Servicio de Urgencias y el 24 por ciento requirió un nuevo ingreso. Estos datos ponen de manifiesto que la recuperación de una enfermedad crítica continúa más allá de la hospitalización.

Además, los usuarios han valorado de manera excelente la consulta. En este sentido, ha obtenido un nivel del 96 por ciento de satisfacción entre los pacientes y un 99 por ciento entre los familiares.

Estos datos sirven para consolidar el modelo de seguimiento como una herramienta para mejorar la continuidad asistencial y la calidad de vida de quienes han superado una enfermedad crítica.