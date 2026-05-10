Son Llàtzer participa en un intercambio europeo de hospitales y servicios sanitarios. - CAIB

PALMA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer participa un año más en el programa de intercambio de la Federación Europea de Hospitales y Servicios Sanitarios, que en 2026 celebra su 43 edición, bajo el lema 'Patient safety, patient experience' (seguridad del paciente y experiencia del paciente).

El programa, que se desarrolla hasta el 28 de mayo, reúne a profesionales del ámbito sanitario con responsabilidad en gestión, para fomentar el intercambio de conocimiento entre sistemas de salud de la Unión Europea.

La participación en las Islas se realiza de manera conjunta entre el Hospital Universitario Son Llàtzer y el Hospital Universitario Son Espases. Por parte de Son Llàtzer, la jefa del Servicio de Farmacia, Montse Vilanova, participa este año en el programa en Alemania.

En el marco de esta iniciativa, el hospital ha recibido a dos profesionales europeas. Por un lado, una gestora procedente del Reino Unido, responsable de la reforma educativa en el National Health Service, donde lidera la planificación e implementación de programas formativos para profesiones clínicas a nivel nacional.

Por otro, una médica especialista en salud pública, procedente de Italia, coordinadora de un distrito sanitario en Turín, centrada en el desarrollo de modelos de atención comunitaria, medicina proactiva y programas de gestión de la salud poblacional.

Ambas participantes permanecerán en Baleares hasta el 28 de mayo. Durante la primera parte de su estancia, del 6 al 15 de mayo, desarrollarán su actividad en el Hospital Universitario Son Llàtzer y el Hospital Joan March.

Durante su estancia en Son Llàtzer, profesionales del centro presentarán diversos proyectos relacionados con la seguridad del paciente y la calidad asistencial.

Entre ellos, destacan las iniciativas en pediatría y neonatología, orientadas a la seguridad en la administración de medicamentos, el uso racional de hemoderivados y la seguridad transfusional; el sistema de notificación de incidentes; programas de seguridad en oncohematología, y el plan de atención a niños con neurodivergencia en el Servicio de Urgencias.

Asimismo, conocerán proyectos de buenas prácticas enfermeras (BPSO), programas de prevención de infecciones en áreas críticas, sistemas de trazabilidad en esterilización y diferentes iniciativas de humanización, hospitalización a domicilio y uso de inteligencia artificial aplicada a la seguridad del paciente.

El programa incluye visitas a áreas como Paritorio, Farmacia, Docencia y Calidad, donde se abordarán programas de seguridad farmacéutica, formación sanitaria especializada y certificaciones de calidad.

Además, las participantes rotarán por diferentes dispositivos y niveles asistenciales del sistema sanitario balear, incluyendo los Servicios Corporativos del Servicio de Salud, el 061 y atención primaria, con el objetivo de conocer el funcionamiento coordinado de los distintos ámbitos asistenciales y organizativos de la sanidad pública de las Islas. También visitarán iniciativas como el Programa Paciente Activo y la Estrategia de Cronicidad.