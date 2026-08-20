Son Llàtzer realiza casi 8.000 intervenciones quirúrgicas entre enero y julio, un 5% más que en el mismo periodo de 2025

Archivo - Un médico del Hospital Universitario Son Llàtzer durante una intervención quirúrgica. - CAIB - Archivo

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha realizado 7.917 intervenciones quirúrgicas entre enero y julio de 2026, lo que supone 371 actuaciones más que en el mismo periodo del año anterior y un aumento del 4,9 por ciento.

La Conselleria de Salud ha señalado este jueves en un comunicado que el crecimiento se ha registrado especialmente en la cirugía programada, con 7.027 intervenciones -342 operaciones más y un aumento del 5,1 por ciento-, aunque también ha crecido la cirugía urgente -890 intervenciones y un aumento del 3,4 por ciento-.

Igaulmente, la actividad de consultas externas se ha mantenido por encima de la registrada el año pasado. Entre enero y julio, Son Llàtzer ha atendido más de 362.000 consultas, unas 1.300 más que en los mismos meses de 2025.

Salud ha destacado especialmente el crecimiento de las primeras visitas, que han aumentado un 4,1 por ciento, al alcanzar las 56.526, lo que supone casi 2.200 más.

Los datos reflejan el mantenimiento de una elevada actividad asistencial y, sobre todo, el incremento de la actividad quirúrgica y de la atención a nuevos pacientes en consultas externas, ha concluido la Conselleria.