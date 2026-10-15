Son Llàtzer realiza por primera vez una compleja reconstrucción microquirúrgica para preservar la pierna de una paciente - CAIB

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha realizado por primera vez una reconstrucción microquirúrgica para preservar la pierna de una paciente de 58 años que sufrió un grave accidente de tráfico.

La mujer presentaba una fractura abierta compleja de tibia y peroné y una pérdida muy extensa de la piel y del tejido que recubren la pierna. Las características de la lesión hacían necesaria una reconstrucción para conservar la extremidad y reducir el riesgo de una posible amputación, según ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

En la operación, que duró seis horas, el equipo de Traumatología redujo y estabilizó la fractura por medio de la colocación de un clavo intramedular en la tibia.

Posteriormente, Cirugía Plástica reconstruyó la zona afectada utilizando un colgajo muscular obtenido de la espalda de la propia paciente y trasladado a la pierna por medio de técnicas de microcirugía. Para cubrir una zona próxima a la rodilla se utilizó además un segundo colgajo pediculado.

La microcirugía permite reconstruir zonas con grandes pérdidas de tejido utilizando tejido del propio paciente y conectando vasos sanguíneos de muy pequeño calibre. En este caso fue necesario cubrir una superficie especialmente amplia de la pierna.

La paciente permaneció ingresada en el Hospital Universiario Son Llàtzer durante algo menos de un mes.

En la intervención participaron los traumatólogos Xisco Marín, Zaira Manteiga y Nacho Lasa y los especialistas en cirugía plástica Elena Rodríguez Bauzà, Daniel Navarro, Pedro Quetglas y Emma Torres, así como el Servicio de Anestesiología y el equipo de enfermería y auxiliares de la Unidad de Microcirugía.

Según ha explicado Salud, este tipo de lesiones requieren tratar tanto la fractura como la pérdida de tejidos. La colaboración entre Traumatología y Cirugía Plástica permite realizar ambas actuaciones de manera coordinada y abordar casos que hasta ahora debían ser derivados a un hospital de referencia.

De este modo, realizar este tipo de intervenciones en Son Llàtzer evita desplazamientos a otros centros y facilita que los pacientes del área puedan recibir el tratamiento en su propio hospital.

La microcirugía reconstructiva puede utilizarse también en otros casos, como reconstrucciones después de la extirpación de tumores, secuelas de quemaduras, pérdidas importantes de tejidos por diferentes causas, reconstrucciones de extremidades y determinados procedimientos de reconstrucción mamaria.

El objetivo es seguir desarrollando esta colaboración entre servicios y ampliar progresivamente los casos que puedan ser tratados en Son Llàtzer.