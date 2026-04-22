Son Llàtzer reúne a profesionales de la IA y salud en la primera jornada del programa por su 25 aniversario. - CAIB

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha reunido este miércoles, en la primera jornada del programa por su 25 aniversario, a profesionales de la inteligencia artificial y la salud.

La jornada, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud se ha centrado en la innovación y la investigación.

La jornada ha sido inaugurada por la consellera de Salud, Manuela García, y la gerente del hospital, Soledad Gallardo, que han destacado la importancia de seguir impulsando la innovación y el conocimiento como pilares de la sanidad pública.

El encuentro, moderado por la oradora y formadora Mar Félix, ha continuado con las intervenciones del vicepresidente de investigación en Google DeepMind, Oriol Vinyals, y del profesor Senén Barro, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, que ha pronunciado una conferencia sobre el papel de la inteligencia artificial en la medicina, bajo el título '¿Pueden las máquinas pensar?', en la que ha ofrecido una visión estratégica sobre cómo esta tecnología está transformando la toma de decisiones clínicas y la organización de los sistemas sanitarios.

Por su parte, representantes del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba) han puesto el foco en el papel de la investigación sanitaria por medio de la experiencia de esta entidad destacando la colaboración entre el sistema sanitario y la actividad investigadora.

El encuentro ha incluido espacios de diálogo entre investigadores sénior y emergentes y un coloquio entre diferentes servicios del centro hospitalario bajo el título 'Investigar en el hospital: ¿misión imposible?', en el que se han abordado los retos y las oportunidades de la investigación en el entorno asistencial.

Asimismo, se ha presentado una radiografía de la producción científica de Son Llàtzer, en la que se ha destacado la importancia de la actividad investigadora del centro y el impacto que tiene en la mejora de la atención sanitaria.

Uno de los momentos más destacados ha sido cuando se ha hablado sobre el Laboratorio de Investigación e Innovación en Inteligencia Artificial, pues los asistentes han conocido y experimentado con herramientas de inteligencia artificial clínica que ya se están aplicando en el hospital.

El acto ha concluido con un coloquio que ha integrado la visión de profesionales y pacientes y en el que se ha subrayado la importancia de incorporar la experiencia del paciente en la investigación y en la mejora de los procesos asistenciales.

Cabe recordar que, en el marco del programa conmemorativo del 25 aniversario del Hospital Universitario Son Llàtzer, a esta jornada la seguirán otras tres, que versarán sobre la gestión y la comunicación, sobre los procesos asistenciales y sobre la relación con la sociedad.