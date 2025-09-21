Son Moix vibra con la Diada de Mallorca en la previa del enfrentamiento entre el RCD Mallorca y el Atlético de Madrid - CONSELL DE MALLORCA

Miles de aficionados forman un mosaico de la bandera de Mallorca y los Bomberos del Consell y la Milana protagonizan el acto festivo

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Son Moix ha vibrado este domingo con la Diada de Mallorca en la previa del enfrentamiento entre el RCD Mallorca y el Atlético de Madrid.

En nota de prensa, el Consell ha informado que el estadio Mallorca Son Moix ha sido este domingo escenario de un emotivo acto institucional y festivo con motivo de la Diada de Mallorca, organizada por la institución insular en colaboración con el RCD Mallorca. Un espectáculo vibrante, con animación en directo, que ha exaltado el sentimiento de pertenencia y orgullo insular minutos antes del inicio del partido entre el RCD Mallorca y el Atlético de Madrid, en el marco de la quinta jornada de liga de fútbol de Primera División.

El Consell ha repartido 20.000 banderas de Mallorca en los accesos al estadio, que han teñido la gradería de los colores de la insignia mallorquina.

Uno de los momentos más impactantes ha sido la formación de un mosaico gigante con la bandera de Mallorca, mientras sonaba 'La Balanguera', interpretada por la Coral de la Universitat de les Illes Balears.

Una representación de 50 efectivos del cuerpo de Bomberos de Mallorca, 60 bailadores de la Escola de Música i Danses de Mallorca, así como varios grupos de dimonis y xeremiers, han saltado al césped y han hecho una exhibición de identidad, de tradición y de cultura propias.

La sorpresa final ha llegado desde el cielo: el nuevo helicóptero la Milana del Servicio de Emergencias del Consell ha sobrevolado el estadio con una gran bandera de Mallorca y el escudo del RCD Mallorca, en una demostración simbólica del compromiso del Consell con la seguridad y la protección de la isla.

Este año, la Diada se ha dedicado a conmemorar el 150º aniversario del poema 'El pi de Formentor' de Miquel Costa i Llobera, símbolo de fuerza y belleza del pueblo mallorquín.

El acontecimiento ha contado con la presencia del presidente del Consell, Llorenç Galmés, el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, que han querido sumarse a este gran colofón final de la Diada de Mallorca 2025.