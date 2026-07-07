'Son tus vacaciones, este es nuestro hogar', la campaña de los hoteleros de Mallorca llega al aeropuerto

Campaña de la FEHM instalada en el aeropuerto de Palma - FEHM

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha lanzado en el aeropuerto de Palma el segundo gran hito de su campaña publicitaria 'Thanks for visiting Mallorca' con la instalación de una lona donde se puede leer 'This is your holiday. This is our home. Let's all care' --'Estas son tus vacaciones, este es nuestro hogar. Cuidémoslo--'.

Tras el lanzamiento de la campaña el pasado 10 de junio y su despliegue mediante una quincena de soportes publicitarios distribuidos en diferentes puntos estratégicos de la isla, la FEHM ha informado que ha llevado ahora su principal mensaje al lugar por el que acceden la mayoría de quienes visitan la isla.

Con este nuevo mensaje los hoteleros apelan a los turistas desde el inicio de su estancia al respeto por el entorno, la convivencia y el compromiso compartido.

Con unas dimensiones de 39 metros de ancho por 15 metros de alto, la lona recuerda que Mallorca es el destino elegido por millones de personas para disfrutar de sus vacaciones, pero también es el hogar de quienes residen y desarrollan aquí su proyecto de vida.

Bajo esa premisa, la campaña lanza un mensaje positivo que invita a preservar Mallorca desde la corresponsabilidad, el respeto mutuo y la buena convivencia. "Insistimos en que turismo y ciudadanía forman parte de una misma realidad y que ambos planos no son incompatibles, sino complementarios. Mallorca puede seguir siendo un destino de referencia internacional precisamente porque es, antes que nada, el hogar de miles de personas cuyo bienestar y calidad de vida forman parte de la propia experiencia del destino", ha afirmado el presidente de la FEHM, Javier Vich.

Con esta nueva acción, la Federación incrementa la visibilidad de la campaña en el principal acceso a la isla, complementando la red de soportes ya instalada en corredores de movilidad y otros enclaves estratégicos de Mallorca para seguir trasladando un mensaje de sensibilización dirigido a conciliar los intereses de turistas y residentes.