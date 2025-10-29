Sorprenden a un joven conduciendo una furgoneta por Palma pese a no tener carnet

Agentes de la Policía Local de Palma inspeccionan un vehículo. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un joven de 23 años al que sorprendieron conduciendo una furgoneta por el barrio de Camp Redó pese a no haber obtenido nunca el carnet.

La intervención, llevada a cabo por el Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), tuvo lugar el 17 de octubre, ha informado el cuerpo municipal.

Una patrulla dio el alto a una furgoneta que circulaba sin la pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y, al solicitar la documentación al conductor, este manifestó que no había obtenido nunca el permiso de conducir, ni en España ni en Bolivia, país del que es originario.

Posteriormente se citó en dependencias policiales al titular del vehículo, que resultó ser el padre del joven. El hombre declaró que su hijo había cogido las llaves de la furgoneta sin su consentimiento y añadió que en Bolivia sí le permitía conducir, pero que en España se lo tenía prohibido.

El joven fue denunciado y citado a un juicio rápido, que tuvo lugar este lunes, como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial.

El padre, por su parte, fue denunciado administrativamente por una infracción grave de la ley de seguridad vial al no impedir que el vehículo fuera conducida por una persona sin permiso.