El sorprendente hallazgo en un coche abandonado en Eivissa que obligó a llamar a los Tedax

EIVISSA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha hallado dentro de un vehículo abandonado cuatro proyectiles, en concreto, munición de guerra tipo anticarro en buen estado de conservación.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el viernes pasado los agentes llevaron a cabo una intervención en un vehículo en estado de abandono en la vía pública en el que localizaron cuatro proyectiles.

El vehículo, que estaba estacionado en la zona de ses Variades, presentaba signos evidentes de deterioro, no tenía ruedas y no disponía de la correspondiente documentación obligatoria.

Una vez en el lugar, y tras comprobar que el vehículo se encontraba cerrado, se abrió con la colaboración del servicio de grúas.

Durante la inspección del interior del vehículo se localizó en la parte trasera, sobre los asientos, una caja metálica aparentemente de origen militar. En su interior se hallaron cuatro proyectiles puntiagudos de aproximadamente 40 x 15 centímetros.

Ante este hallazgo, se acordonó la zona y se custió el vehículo hasta la llegada de los especialistas Tedax de la Guardia Civil.

La unidad de la Policía Judicial de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación para esclarecer el origen de la munición hallada.