Sorprendido con droga cuando trataba de saltarse un control policial en Palma

Droga y dinero intervenidos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que fue sorprendido con droga cuando trataba de saltarse un control policial.

Según ha informado el cuerpo en una nota de prensa, sobre las 22.00 horas del pasado jueves, patrullas de motos de la Brigada de Seguridad Ciudadana se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia y contra el tráfico de drogas por la zona centro de la ciudad.

Los agentes establecieron un dispositivo para el control de vehículos en la calle Isidoro Antillón de Palma. Durante el dispositivo, los agentes observaron a un varón que a bordo de una moto se acercaba con el teléfono móvil en la mano.

El varón, al percatarse de la presencia policial, hizo el amago de cambiar de dirección con la clara intención de evitar el control policial. Los agentes, al observar la maniobra, lograron interceptar el vehículo antes de que huyera.

Tras detener la motocicleta, los agentes identificaron al conductor, de origen español y que, en un evidente estado de nerviosismo, no supo justificar su maniobra.

En el cacheo se encontraron en uno de los bolsillos del pantalón dos papelinas de plástico termoselladas con cocaína en su interior y, en la cartera, más de 1.800 euros en billetes fraccionados. En la moto, además, había hachís y, dentro de un guante, otras 18 papelinas con cocaína.

Los policías arrestaron al joven como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y fue conducido a dependencias policiales.